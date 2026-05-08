Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố thêm 3 bị can vụ lừa đảo 35 tỷ đồng tại Công ty lương thực Hậu Giang

Theo Nhật Huy | 08-05-2026 - 18:48 PM | Tài chính - ngân hàng

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP lương thực Hậu Giang và chi nhánh tại cần thơ của ngân hàng OceanBank (nay là ngân hàng MBV), cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 3 bị can về các hành vi lừa đảo và vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại trên 35 tỷ đồng cho ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố thêm 3 bị can để điều tra về các hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP lương thực Hậu Giang và chi nhánh Cần Thơ của OceanBank (nay là ngân hàng MBV).

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Võ Trường Hùng (trái) và Trần Xuân Mãi.

Trong đó, Võ Trường Hùng (SN 1977, ngụ phường Chợ Quán, TPHCM) - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP lương thực Hậu Giang; và Trần Xuân Mãi (SN 1962, ngụ phường Long Bình, Cần Thơ) - cựu Trưởng phòng Kế toán công ty này, bị khởi về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, 2 bị can này đang chấp hành án trong một vụ án khác.

Công an cũng khởi tố Phạm Thị Ngọc Diễm (SN 1987, ngụ phường Bình Minh, Vĩnh Long) - cựu chuyên viên OceanBank chi nhánh Cần Thơ, về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ”.

Theo điều tra, các bị can liên quan sai phạm trong hoạt động cho vay giữa OceanBank chi nhánh Cần Thơ và Công ty CP lương thực Hậu Giang, gây thiệt hại hơn 35 tỷ đồng.

Trong cùng vụ án trên, trước đó Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can là cựu nhân sự của OceanBank chi nhánh Cần Thơ, gồm: Nguyễn Quốc Trưởng - cựu Giám đốc chi nhánh; Huỳnh Quốc Huy - cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; Phạm Vũ Huy - cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng, cùng về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2014, Nguyễn Quốc Trưởng là Giám đốc OceanBank chi nhánh Cần Thơ, đã giao Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra hàng hóa thế chấp của Công ty CP lương thực Hậu Giang.

Tuy nhiên, Trưởng không kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo của Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy, nên không phát hiện Công ty CP lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp. Dù vậy, các đối tượng vẫn ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó số tiền giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa hơn 10,5 tỷ đồng, dẫn tới không có khả năng thu hồi và gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một ngân hàng sắp trả cổ tức tiền mặt, quy mô gần 5.000 tỷ đồng

Một ngân hàng sắp trả cổ tức tiền mặt, quy mô gần 5.000 tỷ đồng Nổi bật

Vị Chủ tịch trở lại “ghế nóng” sau 7 năm, lương bình quân nhân viên một ngân hàng Việt liền tăng thêm 15 triệu/tháng

Vị Chủ tịch trở lại “ghế nóng” sau 7 năm, lương bình quân nhân viên một ngân hàng Việt liền tăng thêm 15 triệu/tháng Nổi bật

Giảm lãi suất là cần, nhưng mở rộng cánh cửa tín dụng mới đủ

Giảm lãi suất là cần, nhưng mở rộng cánh cửa tín dụng mới đủ

18:07 , 08/05/2026
Một doanh nghiệp bất động sản bị Ngân hàng Quân đội phong tỏa gần 1.600 tỷ đồng, nợ quá hạn số tiền lớn tại VPBank và Sacombank

Một doanh nghiệp bất động sản bị Ngân hàng Quân đội phong tỏa gần 1.600 tỷ đồng, nợ quá hạn số tiền lớn tại VPBank và Sacombank

16:30 , 08/05/2026
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Áp lực lạm phát trong năm 2026 có thể gia tăng

Thống đốc Phạm Đức Ấn: Áp lực lạm phát trong năm 2026 có thể gia tăng

14:50 , 08/05/2026
Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều nay ngày 8/5

Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều nay ngày 8/5

14:00 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên