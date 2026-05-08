Thống đốc Phạm Đức Ấn: Áp lực lạm phát trong năm 2026 có thể gia tăng

Thống đốc Phạm Đức Ấn và Trưởng Văn phòng đại diện IMF tại Việt Nam, Lào và Campuchia Jochen Schmittmann tại buổi tiếp

Chiều ngày 07/5/2026, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đã tiếp xã giao ông Jochen Schmittmann, Trưởng Văn phòng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Jochen Schmittmann đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì tăng trưởng tích cực, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Trưởng Văn phòng đại diện IMF nhận định Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong khu vực, với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế khả quan nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, ông Schmittmann cho rằng kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với một số rủi ro từ môi trường quốc tế như căng thẳng địa chính trị, biến động thương mại và giá cả hàng hóa, đặc biệt là năng lượng và lương thực. Trên cơ sở đó, IMF khuyến nghị Việt Nam cần chú trọng cả tác động trực tiếp và tác động lan tỏa của các yếu tố này đến điều hành chính sách tiền tệ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ chính sách theo hướng hiện đại, linh hoạt và phù hợp thông lệ quốc tế.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thống đốc Phạm Đức Ấn cảm ơn những đánh giá và khuyến nghị mang tính xây dựng của ông Jochen Schmittmann, đồng thời chia sẻ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 với quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân làm động lực phát triển quan trọng.

Thống đốc nhấn mạnh, thời gian qua NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, duy trì lạm phát trong mức mục tiêu, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Tuy nhiên, áp lực lạm phát trong năm 2026 có thể gia tăng, do đó công tác điều hành chính sách cần tiếp tục triển khai cẩn trọng, bám sát diễn biến thực tế trên nguyên tắc kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với khuyến nghị của IMF về quy mô tín dụng và mức độ phụ thuộc của nền kinh tế vào kênh tín dụng ngân hàng, Thống đốc cho biết NHNN ghi nhận và chia sẻ quan điểm cần từng bước phát triển cân bằng hơn hệ thống tài chính. Theo đó, cùng với điều hành tín dụng phù hợp mục tiêu ổn định vĩ mô và an toàn hệ thống, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường vốn, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng minh bạch, kỷ luật, an toàn và bền vững để các nhà đầu tư yên tâm, qua đó đa dạng hóa kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc quá mức vào tín dụng ngân hàng. Thống đốc cũng khẳng định, hệ thống ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cung ứng vốn và dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, song cần vận hành trên nền tảng quản trị rủi ro chặt chẽ, chất lượng tín dụng tốt và cơ cấu tín dụng phù hợp.

Về công tác dữ liệu và thống kê, Thống đốc ghi nhận ý kiến của IMF về yêu cầu tiếp tục cải thiện chất lượng, tính đầy đủ và kịp thời của số liệu phục vụ giám sát, phân tích và hoạch định chính sách. NHNN sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan để từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu và phương pháp luận theo các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phân tích, điều hành chính sách và nghĩa vụ cung cấp thông tin trong khuôn khổ hợp tác với IMF.

Đối với hợp tác trong thời gian tới, Thống đốc bày tỏ mong muốn IMF và Văn phòng đại diện IMF tại Việt Nam tiếp tục duy trì đối thoại chính sách thường xuyên, thực chất, trên tinh thần xây dựng; đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho NHNN trong các lĩnh vực ưu tiên như điều hành chính sách tiền tệ, thống kê, ổn định tài chính và giám sát ngân hàng.