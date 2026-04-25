Thống đốc Phạm Đức Ấn được giao thêm nhiệm vụ mới

Lan Anh | 25-04-2026 - 19:40 PM | Tài chính - ngân hàng

Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/4/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 736/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đảm nhiệm công tác khác.

Ông Phạm Đức Ấn sinh ngày 1/2/1970; quê quán xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Tài chính-Ngân hàng; Lý luận chính trị Cao cấp.

Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng...

Lan Anh

