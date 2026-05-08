Một doanh nghiệp bất động sản bị Ngân hàng Quân đội phong tỏa gần 1.600 tỷ đồng, nợ quá hạn số tiền lớn tại VPBank và Sacombank

Khu dân cư Tân Thịnh của LDG. (Ảnh: Thanh Niên).

Báo cáo tài chính quý 1/2026 của CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG) cho thấy nhiều điểm nghẽn về dòng tiền khi doanh thu âm, lượng tiền mặt gần như cạn kiệt. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang có gần 1.600 tỷ đồng tiền gửi bị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phong tỏa để thực hiện nghĩa vụ của công ty.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại cuối quý I/2026, quỹ tiền mặt và tiền gửi của LDG giảm rất mạnh từ hơn 1.612 tỷ đồng đầu năm xuống chỉ còn khoảng 4,9 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng trị giá gần 1.561 tỷ đồng đã bị MB phong tỏa để thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Khoản tiền gửi bị phong tỏa được LDG chuyển sang hạch toán tại mục “tài sản ngắn hạn khác” trên bảng cân đối kế toán.

Bên cạnh bị MB phong tỏa số tiền lớn để thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng, báo cáo tài chính quý I/2026 cũng cho biết LDG đang có nợ quá hạn chưa thanh toán tại VPBank và Sacombank

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng giá trị các khoản vay và lãi vay quá hạn của LDG lên tới hơn 850 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ quá hạn lớn nhất thuộc về Sacombank với tổng gốc và lãi hơn 432 tỷ đồng, tiếp đến là khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hơn 211 tỷ đồng và lô trái phiếu LDGH2123002 hơn 207 tỷ đồng.

So với đầu năm, dư nợ quá hạn tại Sacombank đã tăng thêm hơn 50 tỷ đồng do phát sinh thêm nghĩa vụ lãi vay chưa thanh toán.

LDG cho biết nguyên nhân các khoản vay quá hạn xuất phát từ khó khăn tài chính kéo dài trong các năm trước. Doanh nghiệp hiện đang thu xếp tài sản và nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý 1/2026 của LDG

Tình hình tài chính của LDG gặp khó khăn khi công ty không ghi nhận doanh thu bán hàng mới trong 3 tháng đầu năm. Ngược lại, doanh nghiệp phải hạch toán khoản giảm trừ doanh thu hơn 9,8 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại, khiến doanh thu thuần âm hơn 9,8 tỷ đồng.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi gần như đóng băng, doanh thu tài chính của LDG lại tăng mạnh lên gần 22,2 tỷ đồng, gấp gần 30 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và cho vay. Tuy nhiên, chi phí tài chính vẫn neo ở mức cao gần 27,7 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay hơn 10 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, LDG báo lỗ sau thuế gần 16,3 tỷ đồng trong quý I/2026, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 12,2 tỷ đồng và quý 4/2025 lãi hơn 77 tỷ đồng.

Về phương diện tài sản, hàng tồn kho của LDG đã tăng mạnh lên gần 1.322 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với đầu năm, chủ yếu nằm dưới dạng chi phí xây dựng dở dang. Trong đó, dự án Khu dân cư Tân Thịnh chiếm gần 527,5 tỷ đồng, còn Khu chung cư Lô C1 tại khu đô thị mới Bình Nguyên ghi nhận gần 452 tỷ đồng.

LDG cũng cho biết một số sản phẩm thuộc khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đang được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay tại VPBank và Sacombank.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của LDG đạt 8.028 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức hơn 6.740 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư LDG tiền thân là Công ty cổ phần Địa ốc Long Điền, được thành lập năm 2010 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản. Doanh nghiệp từng được biết đến là một trong những nhà phát triển bất động sản quy mô vừa tại khu vực phía Nam, với quỹ dự án tập trung tại Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

LDG hoạt động trong nhiều mảng gồm phát triển khu đô thị, căn hộ, khu dân cư, bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ. Một số dự án nổi bật từng được doanh nghiệp triển khai có thể kể đến như: Saigon Intela (Bình Hưng, TP HCM); The Viva City (Trảng Bom, Đồng Nai); Viva Park (Tràng Bom, Đồng Nai); Viva Tower (Trảng Bom, Đồng Nai)…