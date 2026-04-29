Tỷ phú Hồ Hùng Anh, bầu Hiển và CEO loạt ngân hàng lớn nói gì về cho vay bất động sản?

Câu chuyện về tín dụng bất động sản tiếp tục trở thành câu chuyện nóng trong mùa Đại hội cổ đông ngân hàng năm nay.

Chia sẻ về lĩnh vực này, lãnh đạo các nhà băng cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh theo hướng chọn lọc thay vì mở rộng dàn trải. Theo đó, dòng vốn được ưu tiên vào các dự án có pháp lý rõ ràng, thanh khoản tốt và phục vụ nhu cầu thực, trong khi các phân khúc rủi ro cao hoặc mang tính đầu cơ bị hạn chế. Song, tại mỗi nhà băng, quan điểm điều hành dòng vốn vào lĩnh vực này lại khác nhau.

Techcombank: '5-10 năm nữa lĩnh vực bất động sản vẫn phát triển'

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh tại Đại hội cổ đông. Ảnh: Techcombank

Tại Đại hội cổ đông thường niên Techcombank hôm 25/4, Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh cho rằng bất động sản vẫn là một trong những lĩnh vực có đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua.

"Mọi người cứ hay nói nhiều đến lĩnh vực bất động sản. Đây là lĩnh vực đang tăng trưởng tốt và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam rất lớn trong nhiều năm qua", ông nói.

Tuy vậy, theo lãnh đạo Techcombank, vấn đề cốt lõi nằm ở việc kiểm soát rủi ro. Ngân hàng chỉ lựa chọn những dự án có thanh khoản tốt, pháp lý đầy đủ và tập trung vào nhóm khách hàng có chất lượng, bao gồm cả doanh nghiệp và cá nhân.

Chủ tịch Techcombank nhấn mạnh: "Ngân hàng không cho vay hay tài trợ những dự án mà pháp lý không đầy đủ, cũng như không tài trợ cho dự án thanh khoản không tốt",

Bên cạnh đó, Techcombank cũng chủ động đa dạng hóa danh mục để tránh phụ thuộc vào một lĩnh vực. Theo ông Hồ Hùng Anh, bất động sản vẫn có tiềm năng trong dài hạn, nhưng đi kèm là yêu cầu kiểm soát rủi ro tốt hơn.

"Techcombank cho rằng trong vòng 5-10 năm tới thì lĩnh vực bất động sản cũng vẫn là một lĩnh vực mà sẽ phát triển tại Việt Nam. Vấn đề là chúng ta sẽ kiểm soát rủi ro đấy như thế nào", ông nhận định.

VPBank: Dịch chuyển sang nhu cầu ở thực

Tại Đại hội cổ đông VPBank hôm 22/4, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh cũng nhìn nhận bất động sản là ngành quan trọng, nhưng cần định hướng lại dòng vốn.

Theo ông, ngân hàng sẽ tập trung vào các phân khúc phục vụ nhu cầu thực, thay vì các dự án giá trị cao.

"Có lẽ mua nhà là nhu cầu lớn nhất của mọi người dân, nhưng chúng ta cung cấp dịch vụ sao cho đáp ứng được nhu cầu, tập trung vào các dự án nhà ở xã hội, trung bình và khá. Hạn chế vào các dự án cao cấp, nghỉ dưỡng có giá trị cao", CEO VPBank nói.

Ông cũng cho biết trong quá khứ, một số dự án kém hiệu quả đã ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn. Vì vậy, trong bối cảnh chính sách đang dần cởi mở hơn, ngân hàng vẫn duy trì sự thận trọng trong phân bổ tín dụng.

MB: Kiểm soát tín dụng bất động sản

Tổng giám đốc MB Phạm Như Ánh. Ảnh: MB

Tại MB, Tổng giám đốc Phạm Như Ánh cho biết tín dụng bất động sản đang được kiểm soát ở mức tương đối thấp trong tổng danh mục. Ngân hàng triển khai cho vay theo ba nhóm khách hàng gồm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và khách hàng cá nhân.

Dư nợ bất động sản hiện chiếm dưới 12% tổng danh mục, trong đó cho vay kinh doanh bất động sản khoảng 10%. Theo lãnh đạo MB, tỷ lệ nợ xấu của mảng này thấp hơn mức chung toàn ngân hàng (1,2% năm trước), cho thấy mức độ rủi ro đang được kiểm soát.

Liên quan đến các khoản vay với Novaland, ông Phạm Như Ánh cho biết: "Novaland từ ngày quan hệ với MB đến giờ là không có nợ xấu".

Theo ông, các dự án trọng điểm của doanh nghiệp này đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, quay lại triển khai và bán hàng, qua đó giảm áp lực đối với ngân hàng.

SHB: Bất động sản phát triển kéo theo nhiều ngành nghề khác

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển. Ảnh: SHB

Còn Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho rằng bất động sản có vai trò lan tỏa lớn đối với nền kinh tế.

"Khi bất động sản phát triển thì kéo theo 41 ngành nghề trong nền kinh tế", bầu Hiển nói đồng thời cho biết thêm SHB vẫn duy trì cấp tín dụng cho lĩnh vực này, đặc biệt là các dự án hạ tầng và dự án có tính thanh khoản cao, đồng thời triển khai các chương trình cho vay hỗ trợ người trẻ mua nhà.

Tuy nhiên, lãnh đạo ngân hàng khẳng định việc cho vay luôn tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm đảm bảo chất lượng tài sản và an toàn hệ thống.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025 tín dụng bất động sản duy trì mức tăng đều theo các quý và ở hầu hết các loại hình bất động sản (nhà ở, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp...). Từ hơn 1,56 triệu tỷ đồng trong quý I, dư nợ lĩnh vực này tăng dần và đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng vào quý cuối 2025, tương đương mức tăng gần 28% chỉ trong 1 năm.

Xét theo cơ cấu, dư nợ tín dụng với các dự án đầu tư khu đô thị và nhà ở tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Dư nợ nhóm này tăng từ 481.017 tỷ trong quý I/2025 lên 628.654 tỷ đồng vào quý IV/2025.

Tương tự, dư nợ vay với đầu tư, kinh doanh bất động sản tăng từ 506.444 tỷ lên 673.424 tỷ đồng. Còn lại là dư nợ vay cho thuê các dự án văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng, sửa chữa nhà...