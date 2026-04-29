Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... đồng loạt ngừng giao dịch chuyển tiền/ nhận tiền: 6 trường hợp khách hàng cần lưu ý ngay

Thời gian qua, nhằm thắt chặt bảo mật và bảo vệ tài sản của người dân trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 17 và 18 yêu cầu xác thực thông tin chính chủ khắt khe hơn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... đã chính thức áp dụng các biện pháp đóng băng toàn bộ giao dịch rút và chuyển tiền đối với những tài khoản chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Nếu không muốn tài khoản bất ngờ bị vô hiệu hóa, việc chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin là vô cùng cấp thiết.

Chi tiết 6 trường hợp tài khoản bị tạm ngừng giao dịch

Việc gián đoạn giao dịch, các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... sẽ áp dụng đồng loạt trên mọi nền tảng, bao gồm giao dịch trực tiếp tại quầy, trên ứng dụng ngân hàng trực tuyến (App/Web) cho đến các trụ ATM và máy POS. Dưới đây là danh sách cụ thể những trường hợp bị tạm ngừng giao dịch đối với từng nhóm khách hàng:

Đối với khách hàng cá nhân, tài khoản sẽ bị đóng băng nếu giấy tờ tùy thân dùng để đăng ký đã hết hạn sử dụng, hoặc chủ tài khoản chưa hoàn tất việc xác thực dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt, vân tay. Đặc biệt, kể từ đầu năm 2026, những công dân Việt Nam đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ đăng ký tài khoản cũng đã chính thức bị chặn giao dịch thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, người nước ngoài có giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam hết hiệu lực cũng nằm trong diện bị tạm ngừng. Đối với khách hàng tổ chức, hệ thống sẽ chặn giao dịch nếu người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng hoặc người được tổ chức ủy quyền có giấy tờ tùy thân hết hạn.

Nhóm khách hàng Đặc điểm tài khoản bị tạm ngừng giao dịch Khách hàng cá nhân Giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD) đăng ký tài khoản đã hết hạn sử dụng. Khách hàng cá nhân Chủ tài khoản chưa hoàn tất việc xác thực dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay). Khách hàng cá nhân Công dân Việt Nam đang sử dụng Hộ chiếu làm giấy tờ đăng ký tài khoản (áp dụng từ năm 2026). Khách hàng cá nhân Người nước ngoài có giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam đã hết hiệu lực. Khách hàng tổ chức Người đại diện theo pháp luật hoặc kế toán trưởng có giấy tờ tùy thân hết hạn. Khách hàng tổ chức Người được tổ chức ủy quyền sử dụng tài khoản có giấy tờ tùy thân hết hạn.

Điểm đáng chú ý nhất trong các quy định đang được thực thi là sự thay đổi hoàn toàn đối với nhóm khách hàng cá nhân sử dụng hộ chiếu. Hiện tại, toàn bộ tài khoản của công dân Việt Nam đăng ký bằng hộ chiếu đã không còn thực hiện được các tính năng thanh toán trực tuyến. Nguyên nhân cốt lõi là do loại giấy tờ này không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật để hệ thống ngân hàng đối chiếu dữ liệu sinh trắc học trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo hành lang pháp lý hiện hành, các lệnh chuyển tiền và thanh toán điện tử chỉ được cấp phép xử lý khi thông tin khuôn mặt, vân tay của người thực hiện khớp hoàn toàn với dữ liệu gốc do Bộ Công an cấp. Quá trình này bắt buộc phải thông qua nền tảng thẻ Căn cước công dân gắn chip, thẻ Căn cước mẫu mới hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID. Vì vậy, hộ chiếu không còn đủ điều kiện pháp lý để làm phương thức xác thực cho các giao dịch tài chính nội địa.

Giải pháp khôi phục nhanh chóng nếu bị ngừng giao dịch

Đối với nhóm khách hàng tổ chức và doanh nghiệp, việc rà soát và cập nhật dữ liệu sinh trắc học thực tế đã bị siết chặt từ giữa năm 2025. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gia hạn giấy tờ của người đại diện hoặc người được ủy quyền đều khiến toàn bộ luồng tiền của doanh nghiệp bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Để khôi phục nhanh chóng các tính năng giao dịch và tránh phiền toái, người dùng cần chủ động kiểm tra lại thời hạn giấy tờ tùy thân. Nếu đang sử dụng chứng minh nhân dân cũ, hộ chiếu hoặc các giấy tờ sắp hết hạn, bạn cần khẩn trương mang thẻ Căn cước gắn chip hoặc thẻ Căn cước mới đến trực tiếp các chi nhánh ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... Việc cập nhật hệ thống định danh và bổ sung dữ liệu sinh trắc học kịp thời sẽ đảm bảo trải nghiệm tài chính luôn thông suốt và an toàn.