CEO ABBank: Chủ tịch đã sớm dặn tôi “tình hình sắp tới thị trường sẽ khát vốn, ai cầm vốn thì người đó nắm quyền chủ động”

Theo báo cáo của HĐQT ABBank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4, ngân hàng đã đạt kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.522 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2024 và cũng vượt xa kế hoạch ban đầu (1.800 tỷ đồng).

Đáng chú ý, ABBank ghi nhận huy động khách hàng tăng vọt trong năm 2025, từ 110 nghìn tỷ lên 161 nghìn tỷ, tức tăng 46,6% trong khi kế hoạch dự kiến ban đầu là chỉ tăng lên 115,5 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ tín dụng cuối năm 2025 ở mức 127,6 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng có sự cải thiện mạnh mẽ tỷ lệ LDR (cho vay/huy động) trong năm vừa qua.

Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 28% lên 4.500 tỷ đồng. Kế hoạch tăng huy động vốn tới 53% lên 247 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 9% lên 139 nghìn tỷ.

Trong bối cảnh thanh khoản là vấn đề nóng của ngành ngân hàng thời gian gần đây, việc ABBank đặt mục tiêu huy động vượt xa tín dụng gây không ít bất ngờ.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ABBank đã có sự lý giải về sự thay đổi này. Ông cho biết, năm 2024, tỷ lệ LDR (dư nợ cho vay/huy động) của ngân hàng lúc đó lên tới 110%, thậm chí 120%. Nghĩa là ngân hàng phải dùng vốn thị trường 2 (liên ngân hàng) để cho vay thị trường 1.

“Nhưng nếu tiếp tục cách kinh doanh như thế thì năm 2025 chúng ta sẽ phải trả giá kinh khủng lắm. Lãi suất liên ngân hàng tăng phi mã thế này, liệu ngân hàng An Bình còn tồn tại được không?”, ông nói.

Ông chia sẻ thêm: “Thời điểm đó, Hội đồng ALCO của An Bình thực sự phải đấu tranh rất quyết liệt. Phải chia sẻ thật, lúc đó nếu có người đứng lên nói: 'Đưa tỷ lệ LDR về 75%' thì mọi người sẽ nhìn bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Tại sao khi đó lãi suất liên ngân hàng đang thấp lại đùng một phát kéo về 75% thì nguồn vốn dư thừa đẩy đi đâu?”.

Nhưng qua năm 2025 và 2026, khi thị trường liên ngân hàng thay đổi, các ngân hàng bắt đầu phải đối mặt với bài toán thanh khoản. Theo lời kể của ông Hùng, Chủ tịch ABBank - ông Vũ Văn Tiền đã nhìn trước tình hình và nhận định: 'Tình hình sắp tới thị trường sẽ khát vốn, ai cầm vốn thì người đó nắm quyền chủ động'.

Theo CEO ABBank, hiện tại ngân hàng đã huy động được trên 170.000 tỷ nhưng dư nợ chỉ 130.000 tỷ, tức dư tới hơn 40.000 tỷ cho hoạt động liên ngân hàng. Khi lãi suất liên ngân hàng lên mức 8–9%, phần vốn dư này đang mang lại lợi nhuận rất tốt. “Trong khi cho vay các tập đoàn lớn, liệu chúng ta có đạt được mức trên 5% không?”, ông so sánh.

Về động lực lợi nhuận đột phá, ông lấy ví dụ mảng bán lẻ. “An Bình tự hào là ngân hàng bán lẻ nhưng nhìn lại 33 năm qua có những mảng rất xót xa, ví dụ lượng thẻ tín dụng của An Bình chỉ có 12.000 thẻ”. Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu tối thiểu phải đạt 100.000 thẻ. Ước tính theo mức phí thường niên trung bình 1–1,5 triệu đồng/thẻ như các ngân hàng khác sẽ có ngay 100 tỷ đồng lợi nhuận. Với tệp 2,5 triệu khách hàng hiện hữu, mục tiêu này hoàn toàn đạt được nếu làm quyết liệt.

Hay về mảng Bancassurance. Nếu bán bảo hiểm theo kiểu ép buộc thì sẽ bị Ngân hàng Nhà nước tuýt còi. Do đó, ngân hàng sẽ thiết kế các sản phẩm gắn liền với lợi ích thiết thực, ví dụ như bảo hiểm tích lũy giáo dục dài hạn hay bảo hiểm hưu trí. Khi rủi ro xảy ra, con cái khách hàng vẫn có tiền học đại học. Làm được như vậy, ngân hàng vừa có thu nhập từ phí, vừa huy động được nguồn vốn dài hạn, tạo ra sự khác biệt lớn so với thị trường.

“Trong bối cảnh thách thức hiện nay, các ngân hàng lớn đang phải xử lý những nỗi lo của kẻ lớn. Nhưng với ngân hàng bé bé, vừa vừa như An Bình thì đây là cơ hội”, CEO ABBank nói ngân hàng thích ứng rất nhanh. Ví dụ khi Ngân hàng Nhà nước kêu gọi giảm lãi suất huy động 0,5%, các ông lớn xoay xở rất chậm vì dư nợ của họ khổng lồ. Còn An Bình dư nợ chỉ 130.000 tỷ nhưng huy động đến 170.000 tỷ.

“Khi hưởng ứng lời kêu gọi đó, An Bình hoàn toàn có thể xung phong giảm trước tiên mà lợi nhuận không bị ảnh hưởng lớn, vì chi phí huy động đầu vào thấp hơn. Đó là những bước đi có sự chuẩn bị từ trước”, ông Hùng nói.