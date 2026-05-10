Các ngân hàng có hơn 168.000 tỷ nợ có khả năng mất vốn: Lần đầu tiên xuất hiện nhà băng nắm trên 30.000 tỷ đồng nợ nhóm 5

Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán cho thấy, tổng nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tại ngày 31/3/2026 ở mức 168.543 tỷ đồng, tăng 535 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Trong đó, Sacombank đứng đầu hệ thống với 30.547 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn, tăng thêm 641 tỷ đồng so với cuối năm trước. Đây cũng là ngân hàng Việt Nam đầu tiên có quy mô nợ nhóm 5 vượt mốc 30.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quy mô nợ có khả năng mất vốn của Sacombank đã tăng rất mạnh trong năm qua. Thời điểm quý I/2025, khoản mục này mới ở mức gần 10.000 tỷ đồng, tức chưa bằng khoảng 1/3 hiện nay. Sang quý II/2025, nợ nhóm 5 vượt 10.000 tỷ đồng và đến quý IV/2025 tăng vọt lên gần 30.000 tỷ đồng.

BIDV xếp thứ hai với 27.540 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn, tăng 1.715 tỷ đồng so với cuối năm trước. Tuy nhiên, nếu so cách đây một năm, quy mô nợ nhóm 5 tại BIDV đã giảm 395 tỷ đồng trong bối cảnh dư nợ cho vay tăng hơn 15%.

Trong khi đó, VietinBank ghi nhận biến động rất mạnh. Sau khi tăng lên gần 20.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng này giảm mạnh xuống còn 11.913 tỷ đồng trong quý I/2026, tương ứng giảm gần 8.000 tỷ đồng chỉ sau một quý.

VPBank đứng thứ tư với 10.931 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn, tăng 19% so với cuối năm trước và cao gấp hơn 2 lần so với mức ghi nhận cách đây hai năm. Đây cũng là một trong những ngân hàng có xu hướng gia tăng nợ nhóm 5 mạnh nhất trong vòng hai năm qua.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank ghi nhận xu hướng ngược lại khi nợ có khả năng mất vốn giảm xuống còn 8.310 tỷ đồng, thấp hơn mức cao kỷ lục 12.293 tỷ đồng ghi nhận vào quý III/2025.

NCB tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có nợ nhóm 5 cao nhất hệ thống với 8.060 tỷ đồng. Dù tăng nhẹ so với cuối năm 2025, nhưng nếu so với giai đoạn giữa năm 2024, quy mô nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng này đã giảm rất mạnh. Thời điểm quý II/2024, con số này từng lên tới hơn 21.700 tỷ đồng.

SHB là một trong số ít ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm liên tiếp. Nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng này giảm từ đỉnh gần 11.750 tỷ đồng trong quý I/2025 xuống còn 7.113 tỷ đồng vào cuối quý I/2026.

Ở chiều ngược lại, HDBank ghi nhận nợ có khả năng mất vốn tăng rất mạnh từ vùng 3.800 tỷ đồng cuối năm 2025 lên gần 6.000 tỷ đồng hiện nay. Chỉ riêng quý I/2026, nợ nhóm 5 của HDBank tăng thêm hơn 2.186 tỷ đồng, tương ứng tăng 57%.

Xét về quy mô tuyệt đối, 10 ngân hàng có lượng nợ có khả năng mất vốn lớn nhất hệ thống hiện gồm Sacombank, BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, NCB, MB, SHB, VIB và HDBank. Tổng nợ nhóm 5 của riêng nhóm này đã vượt 124.000 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng nợ có khả năng mất vốn toàn ngành ngân hàng.

Dữ liệu cũng cho thấy nợ có khả năng mất vốn đang tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng lớn. Riêng 5 ngân hàng gồm Sacombank, BIDV, VietinBank, VPBank và Vietcombank đã chiếm khoảng 89.000 tỷ đồng nợ nhóm 5, tương đương hơn một nửa tổng quy mô toàn hệ thống trong nhóm khảo sát.

Xét biến động trong quý I/2026, bức tranh nợ có khả năng mất vốn cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các ngân hàng. Trong số 27 ngân hàng được thống kê, có 19 ngân hàng ghi nhận nợ nhóm 5 tăng so với cuối năm 2025, trong khi 8 ngân hàng giảm.﻿

Trong đó, TPBank là ngân hàng có mức tăng mạnh nhất hệ thống khi nợ có khả năng mất vốn tăng tới 79% chỉ sau một quý. HDBank đứng thứ hai với mức tăng 57%.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận tốc độ tăng khá cao như VPBank và OCB cùng tăng 19%, MB và NamABank cùng tăng 15%, SeABank và MSB cùng tăng 10%.

Ở chiều ngược lại, VietinBank là ngân hàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ phần trăm.

SHB đứng thứ hai về mức giảm khi nợ nhóm 5 giảm 1.362 tỷ đồng, tương ứng giảm 16%. Vietcombank cũng giảm 376 tỷ đồng (-4%), VIB giảm 248 tỷ đồng (-4%), ACB giảm 150 tỷ đồng (-3%) và Eximbank giảm 118 tỷ đồng (-3%).