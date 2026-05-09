Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 9/5

Sáng 9/5, giá vàng miếng SJC không thay đổi so với cuối ngày hôm qua, phổ biến ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch nhẹ giữa các doanh nghiệp. Trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu áp dụng giá 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng thì PNJ niêm yết 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua - bán vàng nhẫn với giá 164,0 - 167,0 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng.﻿

Trên thị trường quốc tế, giá vàng duy trì trên mốc 4.700 USD/ounce.

Theo Kitco News, đà tăng của vàng có thể đang chững lại trong ngắn hạn, nhưng các ngân hàng trung ương vẫn gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới thị trường: họ tiếp tục là bên mua khi giá điều chỉnh, ngay cả trong bối cảnh kinh tế biến động.

Dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương đã bán ròng 30 tấn vàng trong tháng 3, chủ yếu do hoạt động bán ra đáng kể từ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn tích cực đối với thị trường kim loại quý, khi một số quốc gia tiếp tục gia tăng dự trữ trong giai đoạn giá điều chỉnh. Ba Lan, Uzbekistan và Kazakhstan vẫn là những bên mua tích cực, trong khi Trung Quốc tiếp tục chuỗi tích lũy kéo dài nhiều tháng.

Đối với nhà đầu tư, điều quan trọng không nằm ở một tháng bán ròng khiêm tốn, mà là xu hướng mang tính cấu trúc đã hình thành trong khoảng bốn năm qua. Việc tích lũy vàng ngày càng trở thành một quyết định mang tính chiến lược, gắn với đa dạng hóa dự trữ, rủi ro địa chính trị và nỗ lực liên tục nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong xu hướng này. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng chính thức trong 18 tháng liên tiếp. Dù nước này không có vẻ điều hành dự trữ dựa trên tín hiệu giá ngắn hạn, dữ liệu cho thấy họ vẫn tận dụng cơ hội mua vào khi giá suy yếu. Trong tháng 3, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua 8 tấn vàng, mức cao nhất kể từ tháng 12/2024, trong bối cảnh giá vẫn thấp hơn khoảng 16% so với đỉnh lịch sử tháng 1/2026.

Mặc dù hoạt động của Trung Quốc có vai trò quan trọng với thị trường toàn cầu, yếu tố có thể còn quan trọng hơn trong dài hạn là tỷ trọng vàng trong danh mục dự trữ chính thức vẫn còn khá thấp. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, vàng hiện chỉ chiếm khoảng 15% tổng tài sản dự trữ toàn cầu, cho thấy còn nhiều dư địa để gia tăng phân bổ vào kim loại quý.

Ngay cả khi giá đang ở mức cao, các bên mua mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Quyết định của Kosovo mua vàng lần đầu tiên trong lịch sử cho thấy ngay cả các ngân hàng trung ương quy mô nhỏ cũng đang tìm cách củng cố sự ổn định dự trữ thông qua vàng. Sự mở rộng này củng cố quan điểm rằng vai trò của vàng trong hệ thống tiền tệ toàn cầu đang ngày càng gia tăng, thay vì suy giảm.

Đáng chú ý, hành vi gần đây cho thấy nhu cầu từ các ngân hàng trung ương ngày càng ít nhạy cảm với biến động giá so với các chu kỳ trước. Các nhà phân tích cho rằng điều này phản ánh việc các tổ chức này tập trung nhiều hơn vào chiến lược dài hạn, thay vì yếu tố định giá ngắn hạn.