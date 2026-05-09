Tài khoản "ngủ đông" dưới 500.000 đồng có nguy cơ bị trừ sạch tiền, khách hàng nên biết những điều sau

Tài khoản dưới 500.000 đồng bị thu phí quản lý trong trường hợp nào?

Theo thông báo điều chỉnh biểu phí mới của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2025 thì các tài khoản có số dư dưới mức quy định sẽ phải đóng phí quản lý. Cụ thể, ngân hàng này quyết định nâng mức số dư bình quân để được miễn phí quản lý tài khoản từ 300.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng. Những tài khoản không đáp ứng được mức số dư bình quân này sẽ phải chịu khoản phí quản lý 11.000 đồng mỗi tháng. Cùng thời điểm, Eximbank cũng bắt đầu thu phí SMS Banking lên tới 90.000 đồng/quý đối với khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum nếu không sử dụng gói Combo Casa, đánh dấu bước đi mạnh mẽ nhằm ép người dùng chuyển sang nhận thông báo biến động số dư miễn phí trên ứng dụng ngân hàng số.

Như vậy, không phải bất kỳ tài khoản nào cũng bị ngân hàng thu phí quản lý. Đối tượng chính phải chịu khoản phí này là các tài khoản thanh toán thông thường không đáp ứng được yêu cầu về số dư bình quân tối thiểu trong tháng.

Không phải tài khoản nào dưới 500.000 đồng đều bị thu phí quản lý

Trên thực tế, chính sách thu phí quản lý tài khoản hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh của từng đơn vị. Trong khi Eximbank chọn mốc 500.000 đồng, thì tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), khách hàng chỉ cần duy trì số dư tối thiểu 50.000 đồng là đã được miễn phí quản lý. Ở phân khúc khắt khe hơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và VPBank lại áp dụng hạn mức lên tới 2 triệu đồng. Tại BIDV, tài khoản dưới 2 triệu đồng sẽ bị thu 5.000 đồng/tháng, từ 2 đến dưới 10 triệu đồng thu 3.000 đồng/tháng và chỉ miễn phí cho số dư từ 10 triệu đồng trở lên. Tương tự, VPBank cũng thu 10.000 đồng/tháng đối với tài khoản thường Autolink có số dư dưới 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhóm tài khoản ngoại tệ cũng là diện thường xuyên bị áp dụng phí quản lý do chi phí vận hành và quản lý rủi ro tỷ giá phức tạp hơn. Một trường hợp khác cần đặc biệt lưu ý là các tài khoản "ngủ đông". Nếu tài khoản thanh toán của bạn không phát sinh bất kỳ giao dịch chủ động nào trong một khoảng thời gian dài (thường từ 6 đến 12 tháng tùy ngân hàng), một số nơi sẽ bắt đầu tính phí quản lý tài khoản không hoạt động, hoặc thậm chí trừ phí cho đến khi số dư về 0 trước khi tiến hành đóng tài khoản.

Điển hình là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa áp dụng chính sách thu phí "đóng băng tài khoản cá nhân" với mức 10.000 đồng/tháng (chưa gồm VAT) đối với các tài khoản thanh toán không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong suốt 12 tháng liên tục. Đáng chú ý, nếu tài khoản không hoạt động nhưng không đủ số dư để đóng phí, hệ thống sẽ tự động trích toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại và miễn phần chưa thu đủ. Các ngân hàng khuyến cáo mạnh mẽ rằng nếu người dùng không còn nhu cầu giao dịch, hãy chủ động đến trực tiếp các chi nhánh hoặc phòng giao dịch để làm thủ tục đóng tài khoản, tránh việc bị trừ tiền âm thầm hàng tháng.

Làm thế nào để không bị trừ khoản phí này?

Để tối ưu hóa chi phí sử dụng dịch vụ ngân hàng, người dùng cần phân biệt rõ ràng giữa tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm. Đối với các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn hoặc tài khoản tiền vay, ngân hàng tuyệt đối không thu phí quản lý tài khoản.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản thanh toán và muốn thoát khỏi khoản phí này mỗi tháng, giải pháp đơn giản nhất là luôn duy trì số dư trong thẻ đạt mức tối thiểu theo quy định của ngân hàng phát hành. Ngoài ra, một xu hướng đang được rất nhiều người ưa chuộng là chuyển dịch sang sử dụng dịch vụ của các ngân hàng đang có chính sách miễn phí 100% các loại phí duy trì, phí chuyển tiền hay phí quản lý tài khoản. Việc chủ động nắm rõ biểu phí và lựa chọn ngân hàng phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong quá trình giao dịch tài chính lâu dài.