Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 10/5

Cuối tuần này (10/5), giá vàng trong nước được niêm yết phổ biến quanh mốc 167,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Cụ thể tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn đều được niêm yết ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn trơn là 164,5 – 167,4 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC niêm yết vàng miếng 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trơn là 164,0 – 167,0 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng trong nước đã tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán.

Tuần qua, giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh sau thời gian duy trì quanh ngưỡng 4.500 – 4.600 USD/ounce. Đóng cửa tuần, giá vàng giao ngay đạt mức 4.713 USD/ounce.

Diễn biến của vàng trong tuần này có thể chia thành ba “hồi”: kim loại quý này giảm mạnh đầu tuần khi lạm phát do giá dầu và rủi ro lợi suất lấn át nhu cầu trú ẩn; sau đó tạo nền ổn định khi các tin tức về eo biển Hormuz không xấu thêm; và cuối cùng bật tăng trở lại vượt mốc 4.700 USD vào nửa sau tuần nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng, lợi suất giảm và đồng USD suy yếu.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng rõ về xu hướng tích cực, khi khoảng hai phần ba chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, sau diễn biến khởi sắc vừa qua.

Nhận định về thị trường, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết vàng đã giữ vững vùng hỗ trợ quanh 4.500 USD/ounce trong những phiên đầu tuần, trước khi thu hút lực mua mạnh vào giữa tuần trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt, lãi suất giảm và đồng USD suy yếu. Theo ông, giá vàng đã phục hồi khoảng 61,8% mức giảm kể từ đỉnh gần 4.890 USD/ounce thiết lập ngày 17/4.

Ông Chandler đồng thời dẫn số liệu từ People’s Bank of China cho thấy ngân hàng trung ương này đã đẩy mạnh mua vàng trong nhịp điều chỉnh tháng trước, qua đó củng cố triển vọng giá trong ngắn hạn, với mục tiêu gần nhất có thể hướng tới vùng 4.850 USD/ounce.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, dự báo giá vàng có thể điều chỉnh giảm trong tuần tới. Theo ông, dù bối cảnh vĩ mô toàn cầu chưa có thay đổi đáng kể, thị trường vẫn có thể đảo chiều trong ngắn hạn.

Xét về kỹ thuật, ông Newsom lưu ý hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 6 đang tiến sát đường trung bình động 50 ngày, hiện ở mức 4.812,20 USD/ounce (tính đến phiên thứ Sáu). Đây là ngưỡng mà giá vàng chưa thể vượt qua kể từ ngày 17/3. Lần gần nhất thị trường tiếp cận vùng này là ngày 17/4, trước khi chứng kiến đợt giảm mạnh gần 350 USD kéo dài đến đầu tháng 5.

Ông Darin Newsom cho rằng, trong trường hợp giá vàng điều chỉnh trong tuần tới, xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ nếu kim loại quý này duy trì trên mức đáy ngày 4/5 là 4.533,30 USD/ounce. Theo ông, đây là ngưỡng kỹ thuật quan trọng để xác định xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Trong khi đó, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định báo cáo việc làm mới nhất chưa tạo động lực tích cực cho giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cho rằng kim loại quý này có thể khởi sắc trở lại khi thị trường có thêm tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng kinh tế cũng như tình hình liên quan đến Iran.

Vị chuyên gia này cũng cảnh báo các điều kiện nền tảng của thị trường hiện có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn 2021–2022, khi nền kinh tế đối mặt với các vấn đề về chuỗi cung ứng và tình trạng tắc nghẽn. Theo ông, những rủi ro này vẫn cần được theo dõi chặt chẽ cho đến khi có thêm sự rõ ràng về diễn biến tại Trung Đông. Nếu không, các yếu tố tiêu cực có thể quay trở lại, đẩy lạm phát tăng cao và buộc chính sách tiền tệ chuyển sang xu hướng thắt chặt thay vì nới lỏng.

Có 11 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News, trong đó 7 người (tương đương 64%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Ngược lại, chỉ có 1 ý kiến (9%) cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 3 chuyên gia còn lại (27%) nhận định thị trường có thể đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân (Main Street), kết quả khảo sát trực tuyến với 153 phiếu bầu cũng cho thấy tâm lý tương đồng với giới chuyên môn. Có 106 nhà đầu tư (69%) kỳ vọng giá vàng đi lên trong tuần tới, trong khi 27 người (khoảng 18%) dự báo giá giảm. Số còn lại, gồm 20 nhà đầu tư (13%), cho rằng thị trường sẽ dao động trong biên độ hẹp.