Hai thanh niên mua, bán tài khoản ngân hàng bị phạt 212,5 triệu đồng

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động ngân hàng số, thanh toán điện tử và các nền tảng giao dịch trực tuyến, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt tình trạng các đối tượng xấu tổ chức mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền, trốn thuế và nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại về tài sản của người dân.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng, thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đơn vị chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị trung gian thanh toán đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản ngân hàng; kịp thời xác minh, xử lý các trường hợp có biểu hiện mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử để phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật.

Quá trình triển khai thực hiện, vừa qua, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công an xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, làm rõ 2 đối tượng cùng trú tại xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình có hành vi mua, bán tài khoản thanh toán của một Ngân hàng TMCP trên địa bàn nhằm phục vụ các hoạt động chuyển, nhận tiền không rõ nguồn gốc.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên với số tiền 212,5 triệu đồng về hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng trái phép; đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm, tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng rà soát, ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh làm việc với các đối tượng có hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng trái phép

Cùng với đó, đơn vị cũng tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng như giả danh cơ quan chức năng, nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; gửi đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP; lôi kéo tham gia đầu tư tài chính, tiền ảo, làm nhiệm vụ online hưởng hoa hồng…

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối không mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán của các ngân hàng; bảo mật giấy tờ tùy thân như Căn cước, thông tin tài khoản; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân để người khác mở tài khoản; không đứng tên mở hộ tài khoản cho người khác; khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định./.