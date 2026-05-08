Ngân hàng trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa ổn định đang tái cấu trúc ngành tài chính

Theo ông Trần Huyền Dinh, xu hướng này phản ánh quá trình chuyển dịch từ Mobile Banking sang ngân hàng trí tuệ nhân tạo (AI Banking), nơi tác nhân trí tuệ nhân tạo có thể thay người dùng thực hiện giao dịch trên các hạ tầng tài chính được lập trình tự động.

Đại diện Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam dẫn chứng, số liệu từ các tổ chức, đơn vị khác cho thấy, khối lượng giao dịch stablecoin on-chain (các đồng tiền mã hóa ổn định giá trị giao dịch trên chuỗi) toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 33.000 tỷ USD, tăng từ mức 27.600 tỷ USD năm 2024, lần đầu vượt tổng khối lượng thanh toán của Visa và Mastercard cộng lại.

Stablecoin cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 10.000 lần chỉ trong 7 năm, từ 3,3 tỷ USD năm 2018 lên 33.000 tỷ USD năm 2025. Sự phát triển này cho thấy stablecoin đang dần trở thành một lớp hạ tầng thanh toán toàn cầu mới.

Bloomberg Intelligence dự báo, đến năm 2030, stablecoin có thể xử lý khoảng 25% dòng tiền xuyên biên giới toàn cầu, tương đương khoảng 55.000 tỷ USD mỗi năm. Những thay đổi này sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có khả năng kết hợp giữa tài chính, dữ liệu, AI và công nghệ blockchain.

Tại Việt Nam, các hoạt động thí điểm sàn giao dịch tài sản số đang được triển khai.

Theo nhận định của một số ngân hàng, ngân hàng đang chuyển dịch từ mô hình Mobile Banking của 10 năm trước sang AI Banking cùng với thực tế là AI đang dần trở thành bộ não của ngân hàng số, giúp tổ chức tài chính nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, hiểu khách hàng sâu hơn và đưa ra quyết định thông minh hơn.

Các chuyên gia cũng đánh giá, trong bối cảnh AI Banking và stablecoin phát triển nhanh chóng, cuộc cạnh tranh của ngành tài chính trong thời gian tới sẽ không chỉ nằm ở công nghệ còn ở khả năng chuẩn bị nguồn nhân lực thích ứng với hệ sinh thái tài chính số mới.