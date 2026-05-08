Công an cảnh báo các giao dịch chuyển khoản từ vài trăm nghìn đồng, đi kèm nội dung này

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện các vụ việc kẻ xấu cố tình chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người dân rồi dựng lên nhiều kịch bản nhằm lừa đảo. Dù không phải thủ đoạn mới, song với cách tiếp cận tinh vi và đánh trúng tâm lý lo sợ liên quan đến pháp lý, nhiều người vẫn sập bẫy.

Kịch bản thường bắt đầu bằng việc đối tượng chuyển một khoản tiền nhỏ, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, vào tài khoản của người lạ. Ngay sau đó, chúng nhanh chóng liên hệ, tự nhận là người chuyển nhầm hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, thậm chí là đơn vị thu hồi nợ để yêu cầu hoàn trả số tiền.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục tạo áp lực bằng cách yêu cầu nạn nhân thanh toán thêm những khoản vô lý như “phí giao dịch”, “tiền lãi phát sinh” hay “phí xử lý hệ thống”. Nhiều người vì lo sợ bị liên lụy hoặc bị quấy rối nên đã chuyển thêm tiền mà không kiểm chứng thông tin.

Tinh vi hơn, một số trường hợp còn nhận được đường link giả mạo với lý do “xác nhận hoàn tiền” hoặc “làm thủ tục nhận lại tiền chuyển nhầm”. Các website này thường được thiết kế giống giao diện ngân hàng hoặc cổng thanh toán, yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản, nhập mã OTP hay cung cấp thông tin cá nhân.

Chỉ cần một thao tác bất cẩn, toàn bộ thông tin đăng nhập có thể rơi vào tay kẻ xấu. Từ đó, đối tượng dễ dàng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và rút sạch tiền trong tài khoản của nạn nhân chỉ trong thời gian ngắn.

Theo cơ quan chức năng, đây là hình thức lừa đảo đặc biệt nguy hiểm bởi các đối tượng sử dụng giao dịch thật để tạo lòng tin ban đầu. Trong khi đó, việc sử dụng tài khoản ảo hoặc thông tin giả khiến công tác truy vết gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản lạ. Khi gặp trường hợp này, người dân nên giữ nguyên số tiền trong tài khoản, không sử dụng và liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy trình.

Đồng thời, không tự ý chuyển trả tiền cho bất kỳ cá nhân nào dù họ đưa ra lý do hợp lý. Việc hoàn trả nếu có cần được thực hiện thông qua ngân hàng để bảo đảm minh bạch và an toàn.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, cuộc gọi hay mạng xã hội; không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, nếu đã lỡ cung cấp thông tin hoặc gửi mã OTP cho đối tượng nghi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng khóa tài khoản ngân hàng, liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ và trình báo cơ quan Công an để xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Nghệ An﻿