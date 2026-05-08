Giá bạc hôm nay tăng vọt, nhiều nhà đầu tư bất ngờ

Sáng 8-5, giá bạc thế giới tiếp tục duy trì đà tăng mạnh và được giao dịch quanh mức 80,08 USD/ounce, cao hơn khoảng 2% so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay, có thời điểm kim loại quý này vọt lên trên 82 USD/ounce. Đây cũng là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của kim loại, đưa giá lên vùng cao nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây.

Diễn biến của bạc đang đi cùng chiều với vàng nhưng biên độ dao động được đánh giá mạnh hơn. Việc bạc vượt ngưỡng 80 USD/ounce cũng khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi vượt ngoài dự báo trước đó của thị trường.

Ở thị trường trong nước, giá bạc miếng tiếp tục leo thang và vượt mốc 3,1 triệu đồng/lượng tại một số doanh nghiệp.

Hiện Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch bạc miếng ở mức 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,09 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá bạc hôm nay tăng tiếp

Công ty Kim loại quý Ancarat nâng giá bạc miếng mua vào - bán ra lên 3,01 triệu đồng/lượng và 3,1 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý đẩy giá bạc miếng bán ra lên tới 3,11 triệu đồng/lượng, trong khi nhiều thương hiệu khác như DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch bạc miếng ở mức cao hơn nhiều so với hôm qua.

So với hôm qua, giá bạc miếng tăng khoảng 100.000 đồng/lượng.

Với bạc kg, giá cũng tăng nhanh ở các thương hiệu. SACOMBANK-SBJ, Ancarat giao dịch quanh mức 80,2 triệu đồng/kg mua vào, 82,4 triệu đồng/kg bán ra. Phú Quý bán ra bạc kg lên tới 83 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu là đơn vị mới nhất nhập cuộc thị trường bạc

Một thông tin bất ngờ trên thị trường bạc là Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng vừa nhập cuộc thị trường bạc.

Theo bảng giá niêm yết, công ty này đang bán bạc miếng thương hiệu "Bạc Rồng Thăng Long" các loại 1 lượng, 5 lượng, 0,5kg và loại 1 kg với giá không cách biệt nhiều các thương hiệu khác.

Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thị trường bạc ghi nhận sự sôi động khi nhiều "ông lớn" vàng lấn sân sang bạc.