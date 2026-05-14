Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp sau

Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hàng loạt ngân hàng lớn sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch đối với các tài khoản chưa cập nhật đầy đủ giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học. Người dùng cần khẩn trương kiểm tra và cập nhật thông tin để tránh bị gián đoạn. Theo đó, các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, MB, VPBank... bắt đầu áp dụng các quy định mới theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN.

Mục tiêu của quy định này là tăng cường an toàn, bảo mật trong thanh toán và yêu cầu xác thực thông tin chính chủ. Những khách hàng cá nhân và tổ chức chưa hoàn tất việc cập nhật thông tin theo yêu cầu sẽ bị hạn chế, thậm chí tạm dừng toàn bộ giao dịch.

Các giao dịch bị ảnh hưởng bao gồm:

- Giao dịch tại quầy: Rút tiền mặt, thanh toán, chuyển khoản.

- Giao dịch online (App/Web): Chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện tử.

- Giao dịch tại ATM/POS: Rút tiền, chuyển khoản, thanh toán thẻ.

5 trường hợp tài khoản sẽ bị "đóng băng" giao dịch

Người dùng cần lưu ý 5 trường hợp sau đây sẽ dẫn đến việc tài khoản bị tạm dừng giao dịch (bao gồm cả rút tiền và chuyển tiền):

I. Đối với khách hàng cá nhân (3 trường hợp):

- Giấy tờ tùy thân hết hạn: Tài khoản được đăng ký bằng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đã hết hiệu lực hoặc hết hạn sử dụng mà chưa cập nhật bản mới. Gần nhất, toàn bộ tài khoản của công dân Việt Nam đăng ký bằng hộ chiếu đã không còn thực hiện được các tính năng thanh toán trực tuyến. Nguyên nhân cốt lõi là do loại giấy tờ này không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật để hệ thống ngân hàng đối chiếu dữ liệu sinh trắc học trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học: Khách hàng chưa cập nhật dữ liệu sinh trắc học (như khuôn mặt, vân tay) theo yêu cầu. Đây là điều kiện bắt buộc để thực hiện các giao dịch trực tuyến theo quy định mới.

- (Đối với người nước ngoài) Giấy tờ cư trú hết hạn: Giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam đã hết hiệu lực.

II. Đối với khách hàng tổ chức (2 trường hợp):

- Người đại diện pháp luật hết hạn giấy tờ: Giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng của tổ chức đã hết hiệu lực. Toàn bộ giao dịch trên tài khoản của tổ chức sẽ bị tạm dừng.

- Người được ủy quyền hết hạn giấy tờ: Giấy tờ tùy thân của người được tổ chức ủy quyền sử dụng tài khoản đã hết hiệu lực. Trong trường hợp này, các giao dịch do chính người này thực hiện sẽ bị tạm dừng.

Trước đó, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng và ngân hàng khẩn trương triển khai các biện pháp để đảm bảo hoạt động thanh toán không bị gián đoạn. Cụ thể:

Đối với khách hàng cá nhân: Việc đối chiếu, cập nhật thông tin và dữ liệu sinh trắc học cần hoàn thành trước ngày 1/1/2025. Đối với khách hàng tổ chức: Thời hạn cập nhật thông tin là trước ngày 1/7/2025.

Để hỗ trợ người dùng, các ngân hàng được yêu cầu phải rà soát hiệu lực của toàn bộ giấy tờ tùy thân đã dùng để mở tài khoản và có trách nhiệm thông báo cho khách hàng trước ít nhất 30 ngày khi các giấy tờ này sắp hết hạn để kịp thời cập nhật.

Người dùng nên chủ động kiểm tra lại thời hạn giấy tờ tùy thân của mình và liên hệ với ngân hàng để thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu sinh trắc học sớm nhất, tránh tình trạng tài khoản bị khóa, gây ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính.