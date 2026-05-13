Dai-ichi Life VN duy trì nền tảng tài chính vững mạnh, cam kết dài lâu với khách hàng

Hoạt động kinh doanh và tài chính phát triển ổn định trong năm 2025

Dai-ichi Life Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Daiichi Life với hơn 123 năm hoạt động tại Nhật Bản và trên thế giới, luôn lấy chữ "Tín", triết lý "Khách hàng là trên hết" cùng tinh thần tuân thủ pháp luật, kinh doanh minh bạch và chính trực làm kim chỉ nam cho chiến lược phát triển bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm còn nhiều thử thách, Dai-ichi Life Việt Nam vẫn duy trì kết quả kinh doanh năm 2025 ổn định với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 18.000 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm.

"Như thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì biên khả năng thanh toán an toàn ở mức 192%, cao hơn gần gấp đôi so với biên khả năng thanh toán tối thiểu được yêu cầu bởi Bộ Tài chính. Trong ngành bảo hiểm, đây là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh mức độ an toàn tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh nền tảng tài chính vững chắc, Dai-ichi Life Việt Nam duy trì chính sách chi trả cho đội ngũ đại lý và các chi phí liên quan theo hướng cạnh tranh và tạo động lực rõ nét, phản ánh cam kết đầu tư dài hạn cho lực lượng tư vấn. Các khoản chi này được gắn với hiệu quả kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời tuân thủ đầy đủ Luật Kinh doanh bảo hiểm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chuẩn mực tư vấn trên toàn hệ thống" - bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam cho biết.

Ngoài ra, công ty tiếp tục tăng Quỹ dự phòng nghiệp vụ lên hơn 58.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm 2024 nhằm đảm bảo quyền lợi chi trả cho Khách hàng trong tương lai.

Song song đó, Dai-ichi Life Việt Nam thực hiện phân phối lợi nhuận về Công ty mẹ theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt - trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và sau khi đảm bảo đầy đủ các nghĩa vụ đối với khách hàng cũng như ngân sách nhà nước.

Đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước

Là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nộp ngân sách lớn tại Việt Nam trong nhiều năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách Nhà nước, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể, trong 2024, Công ty đã đóng vào ngân sách nhà nước gần 1.000 tỷ đồng, giữ vị trí Top 3 trong Top 10 Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách nhà nước lớn nhất Việt Nam 2025 – VNTAX200.

Trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục là một trong những doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước nhiều nhất với số tiền gần 1.300 tỷ đồng. Với thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế, Công ty liên tục nhận Bằng khen của UBND TP.HCM từ năm 2013 đến nay. Đây được xem là sự ghi nhận cho nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh minh bạch, ổn định và tuân thủ quy định pháp luật trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín như: "Top 3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2025"; "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025"; "Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025"; "Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam 2025"; "Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025"…

Tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2026

Nằm trong chiến lược phát triển bền vững nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, tính đến cuối quý I/2026, doanh nghiệp sở hữu tổng tài sản trên 82.000 tỷ đồng và tổng dự phòng nghiệp vụ hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là nền tảng quan trọng nhằm đảm bảo khả năng chi trả quyền lợi bảo hiểm dài hạn cho khách hàng.

Trong ba tháng đầu năm 2026, Công ty đã chi trả gần 1.400 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gần 90.000 trường hợp khách hàng trên toàn quốc. Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 800 tỷ đồng và tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.900 tỷ đồng.

Tăng tốc chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh vào chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

Ứng dụng Dai-ichi Connect liên tục được cải tiến và hiện đạt 1,5 triệu lượt tải. Chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT) đạt 83%, trong khi Chỉ số sẵn sàng giới thiệu (NPS) đạt 42%, phản ánh mức độ gắn kết và tin tưởng của khách hàng đối với thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản.

"Sau gần hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm, nỗ lực phát triển các giải pháp bảo vệ phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, nâng cao chất lượng đào tạo và tư vấn đội ngũ kinh doanh đồng thời duy trì các tiêu chuẩn cao về quản trị minh bạch, an toàn tài chính, khẳng định cam kết ‘Gắn bó dài lâu’ với đất nước và người dân Việt Nam" - bà Nhã chia sẻ thêm.