Bắt 'nữ quái' lừa hơn 7 tỷ đồng bằng chiêu vay đáo hạn ngân hàng

THEO NHẬT HUY | 13-05-2026 - 17:36 PM | Tài chính - ngân hàng

Với chiêu vay 'nóng' để đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi cao và hoàn vốn nhanh, một phụ nữ ở Đồng Tháp đã tạo lòng tin rồi vay và chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của nạn nhân.

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

Tống đạt các quyết tố tụng đối với Trần Thị Kim Xuyến.

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đưa ra thông tin cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn để vay tiền của anh N.V.V.

Thông qua sự giới thiệu của anh V., Xuyến tiếp tục tiếp cận anh N.V.L. vay tiền bằng chiêu trò trên. Để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuyến vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn.

Đến giữa tháng 7/2025, Xuyến vay 7 tỷ đồng của một số người, khi nhận tiền đã sử dụng trả nợ, tiêu xài cá nhân, không trả gốc và lãi như cam kết, còn lẩn tránh các bị hại.

Tại cơ quan điều tra, Xuyến quanh co chối tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can.

Công an TP. Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại của Trần Thị Kim Xuyến liên hệ công an để được hướng dẫn giải quyết.

