Nguyên Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VIII

Ngày 12/5/2026 tại Hà Nội, Đại hội Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Đào Minh Tú, nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VIII.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú (thứ 9, từ phải sang) cùng các thành viên Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VIII ra mắt đại hội

Ông Đào Minh Tú sinh năm 1964, có học vị Tiến sĩ Kinh tế. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 5/2012 và tiếp tục được tái bổ nhiệm vào các năm 2017, 2022. Trong quá trình công tác, ông được phân công là Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đào Minh Tú đã đảm nhiệm qua nhiều cương vị tại Ngân hàng Nhà nước như: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Khi đảm nhiệm cương vị Phó Thống đốc và sau đó là Phó Thống đốc Thường trực, ông Đào Minh Tú đã tham gia trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng: Công tác tài chính, kế toán; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản trị và hiện đại hóa công sở; công tác truyền thông; chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và kiểm tra về tài chính, kế toán của Bộ Tài chính tại NHNN...

Bên cạnh công tác chuyên môn, ông Đào Minh Tú còn được đánh giá là cán bộ Đảng trách nhiệm, tâm huyết với công tác đoàn thể. Trong thời gian giữ vai trò Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, ông Đào Minh Tú tham gia tích cực vào quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ở lĩnh vực Công đoàn, trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, ông đã góp phần thúc đẩy sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Ông cũng là một trong những người góp phần lan tỏa các giá trị cốt lõi của ngành Ngân hàng gồm: “Kỷ cương - liêm chính - chuyên nghiệp - đổi mới - sáng tạo”.

Với những thành tích nổi bật trong quá trình công tác, ông Đào Minh Tú đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất.





