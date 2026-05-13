Cổ đông ba ngân hàng sắp nhận gần 18.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt: LPBank chi số tiền bằng VPBank và Techcombank cộng lại

Ba ngân hàng gồm LPBank, Techcombank và VPBank vừa đồng loạt thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt trong tháng 5. Tổng số tiền mà ba nhà băng này dự kiến chi trả cho cổ đông lên tới gần 18.000 tỷ đồng.

Trong đó, LPBank là ngân hàng chi mạnh tay nhất khi dự kiến dành gần 8.962 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 15/5/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/5. Với gần 3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, đây là một trong những đợt chia cổ tức tiền mặt có quy mô lớn nhất ngành ngân hàng trong nhiều năm trở lại đây.

Tiếp theo là Techcombank với kế hoạch chi hơn 4.960 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền là 20/5/2026, dự kiến thanh toán vào ngày 10/6/2026. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Techcombank duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt sau nhiều năm giữ lại lợi nhuận để tăng vốn.

Trong khi đó, VPBank cũng vừa công bố ngày 18/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/5.

Theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, VPBank sẽ chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Với gần 8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi khoảng 4.000 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/5/2026.

Ngoài 3 ngân hàng nêu trên, 4 nhà băng khác cũng có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt trong năm 2026.

MB dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng. Ngoài ra, MB còn dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, qua đó tiếp tục tăng cường vốn tự có.

Tương tự, ACB cũng được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, ngân hàng dự kiến chi gần 3.600 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt (tỷ lệ 7%) và hơn 6.600 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13%). Tổng quy mô chi trả lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Một ngân hàng quy mô lớn khác là SHB dự kiến chia cổ tức với tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tổng nguồn chi trả khoảng 8.550 tỷ đồng, trong đó phần tiền mặt vào khoảng 3.206 tỷ đồng.

Cổ đông VIB đã thông qua phương án chia cổ tức tổng thể năm 2025 với 9% bằng tiền mặt, đi kèm 9,5% cổ phiếu thưởng. Với số tiền chi trả hơn 3.000 tỷ đồng, VIB là một trong số ít ngân hàng duy trì đều đặn chính sách cổ tức tiền mặt trong nhiều năm gần đây.