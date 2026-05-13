Chủ tịch VietinBank đảm nhận thêm vị trí mới

Lan Anh | 13-05-2026 - 09:33 AM | Tài chính - ngân hàng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Minh Bình nhận định ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức. Hội đồng Hiệp hội sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, tăng cường gắn kết hội viên, phát huy vai trò đại diện, cầu nối và đồng hành cùng các tổ chức tín dụng.

Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT VietinBank, kiêm Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Ngày 12/5/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VIII (2026–2031).

Đại hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo với 15 thành viên Hội đồng Hiệp hội, bầu ông Trần Minh Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – giữ chức Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội nhiệm kỳ VIII; nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký﻿

Cụ thể, đại hội đã tiến hành quy trình ứng cử, đề cử và bầu Hội đồng Hiệp hội, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VIII theo đúng Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Kết quả, 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua Danh sách Thường trực Hội đồng Hiệp hội và Trưởng Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VIII.

Hội đồng Hiệp hội nhiệm kỳ VIII gồm 15 thành viên (tăng 2 so với nhiệm kỳ VII), trong đó VietinBank đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng; Agribank và Vietcombank đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Hiệp hội nhiệm kỳ VIII, Hội đồng đã bầu ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VIII; nguyên Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VIII.

Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VIII gồm 3 thành viên: Trưởng Ban là đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); hai Ủy viên là đại diện Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và đại diện Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Minh Bình nhận định ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển tài chính xanh, tài chính toàn diện, nâng cao quản trị rủi ro và bảo vệ người tiêu dùng tài chính.

Trong bối cảnh đó, ông Trần Minh Bình khẳng định Hội đồng Hiệp hội nhiệm kỳ VIII cam kết bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và NHNN; kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước; tiếp tục đổi mới hoạt động, tăng cường gắn kết hội viên, phát huy vai trò đại diện, cầu nối và đồng hành cùng các tổ chức tín dụng.

Lan Anh

Nhịp sống thị trường

