Cảnh báo tình trạng vàng giả, vàng nhái thương hiệu trên thị trường

Công ty VNĐQ Bảo Tín Minh Châu cảnh báo giả mạo

Theo thông tin từ Bảo Tín Minh Châu, thời gian gần đây trên thị trường đã xuất hiện một số đối tượng làm giả, làm nhái các sản phẩm vàng tích lũy của những thương hiệu uy tín, trong đó có sản phẩm Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu. Các sản phẩm này được mua bán, trao đổi qua mạng xã hội hoặc các kênh giao dịch không chính thống nhằm trục lợi từ khách hàng.

Bảo Tín Minh Châu cho biết, các sản phẩm vàng giả, vàng nhái thường không đảm bảo chất lượng, không đủ tuổi vàng, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể gây thiệt hại trực tiếp tới tài sản của người dân khi giao dịch. Trong bối cảnh nhu cầu tích trữ vàng của người dân gia tăng, đặc biệt với các sản phẩm vàng nhẫn, vàng tích lũy có tính thanh khoản cao, tình trạng lợi dụng uy tín thương hiệu để tiêu thụ hàng giả đang diễn biến phức tạp hơn.

Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị

Để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và người dân, Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị khách hàng không mua vàng trôi nổi, không giao dịch các sản phẩm Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long trên mạng xã hội hoặc từ các nguồn không chính thức. Công ty Bảo Tín Minh Châu nhấn mạnh, khách hàng nên lựa chọn mua vàng tại hệ thống cửa hàng chính hãng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tem nhận diện sản phẩm.

Bảo Tín Minh Châu cũng lưu ý khách hàng cần giữ hóa đơn hoặc giấy đảm bảo vàng và giữ nguyên vỉ vỏ sản phẩm, không cắt rời hay làm móp méo, biến dạng. Đối với sản phẩm Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 chính hãng của Bảo Tín Minh Châu đều có ký hiệu rõ ràng trên sản phẩm và được ép vỉ siêu bền, có tem chống giả đặc biệt và đi kèm là hóa đơn, giấy đảm bảo vàng đầy đủ thể hiện trách nhiệm của Công ty Bảo Tín Minh Châu với khách hàng và người dân. Đây được xem là căn cứ quan trọng để xác minh nguồn gốc sản phẩm cũng như đảm bảo quyền lợi khi mua bán, trao đổi hoặc thu đổi sau này.

Công ty Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị khách hàng nên chọn mua vàng tại hệ thống cửa hàng chính hãng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tem nhận diện sản phẩm.

Bảo Tín Minh Châu cũng lưu ý, trong trường hợp sản phẩm không còn nguyên vỉ ép hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, doanh nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định chất lượng trước khi giao dịch. Nếu kết quả xác định sản phẩm không phải hàng chính hãng, việc thu mua sẽ được thực hiện theo giá vàng thị trường tại thời điểm giao dịch thay vì giá trị thương hiệu.

Trong bối cảnh thị trường vàng liên tục biến động và nhu cầu đầu tư, tích sản của người dân tăng cao, các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng với những lời chào mua vàng giá rẻ bất thường hoặc giao dịch không minh bạch trên không gian mạng. Việc lựa chọn thương hiệu uy tín, hệ thống phân phối chính thức và lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ là giải pháp quan trọng để hạn chế rủi ro.

Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị khách hàng chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo tới người thân, bạn bè nhằm nâng cao ý thức phòng tránh vàng giả, vàng nhái, góp phần xây dựng thị trường vàng minh bạch, an toàn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.