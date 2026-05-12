Vợ Phó Chủ tịch một ngân hàng mua thêm lượng lớn cổ phiếu
Vợ Phó Chủ tịch VIB đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu VIB. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do cá nhân này nắm giữ đã tăng lên gần 110 triệu đơn vị.
Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), bà Đặng Thị Thu Hà – vợ ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) – đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu VIB trong tổng số 6 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó.
Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong thời gian từ ngày 14/4 đến 8/5/2026. Nguyên nhân không hoàn tất toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký mua được bà Hà cho biết là do điều kiện thị trường chưa phù hợp.
Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VIB do bà Đặng Thị Thu Hà nắm giữ tăng lên hơn 109,8 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,227% vốn điều lệ ngân hàng.
Trong khi đó, ông Đặng Văn Sơn hiện đang sở hữu hơn 12,7 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 0,373% vốn điều lệ.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIB kết phiên giao dịch ngày 12/5 ở mức 16.000 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với đầu năm 2026.
