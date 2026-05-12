Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ Phó Chủ tịch một ngân hàng mua thêm lượng lớn cổ phiếu

Quang Hưng | 12-05-2026 - 18:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Vợ Phó Chủ tịch VIB đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu VIB. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do cá nhân này nắm giữ đã tăng lên gần 110 triệu đơn vị.

Ảnh minh họa

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), bà Đặng Thị Thu Hà – vợ ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) – đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu VIB trong tổng số 6 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong thời gian từ ngày 14/4 đến 8/5/2026. Nguyên nhân không hoàn tất toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký mua được bà Hà cho biết là do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VIB do bà Đặng Thị Thu Hà nắm giữ tăng lên hơn 109,8 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,227% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Sơn hiện đang sở hữu hơn 12,7 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 0,373% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIB kết phiên giao dịch ngày 12/5 ở mức 16.000 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với đầu năm 2026.

Sếp VPBank muốn mua 30 triệu cổ phiếu VPB, giá trị 840 tỷ đồng

Quang Hưng

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng SJC, vàng nhẫn chiều ngày 12/5: Đồng loạt quay đầu giảm

Giá vàng SJC, vàng nhẫn chiều ngày 12/5: Đồng loạt quay đầu giảm Nổi bật

Phó Thống đốc NHNN: Nếu người dân không tin tưởng vào sự an toàn của giao dịch số thì mọi thành tựu công nghệ đều không phát huy được giá trị đầy đủ

Phó Thống đốc NHNN: Nếu người dân không tin tưởng vào sự an toàn của giao dịch số thì mọi thành tựu công nghệ đều không phát huy được giá trị đầy đủ Nổi bật

Một ngân hàng cùng lúc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo tại 16 chi nhánh

Một ngân hàng cùng lúc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo tại 16 chi nhánh

17:47 , 12/05/2026
Hộ kinh doanh tiện lợi hơn khi mở tài khoản trên ứng dụng Digimi của BVBank

Hộ kinh doanh tiện lợi hơn khi mở tài khoản trên ứng dụng Digimi của BVBank

17:30 , 12/05/2026
Điểm danh những ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh nhất Việt Nam: Techcombank, VPBank vượt xa MB và các ngân hàng tư nhân khác

Điểm danh những ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh nhất Việt Nam: Techcombank, VPBank vượt xa MB và các ngân hàng tư nhân khác

17:17 , 12/05/2026
SHB lãi trước thuế 4.656 tỷ quý I, thu nhập dịch vụ tăng mạnh

SHB lãi trước thuế 4.656 tỷ quý I, thu nhập dịch vụ tăng mạnh

16:00 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên