Một ngân hàng cùng lúc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo tại 16 chi nhánh

Lãnh đạo Vietcombank trao quyết định bổ nhiệm cho các Giám đốc, người phụ trách điều hành 16 chi nhánh (Ảnh: Vietcombank)

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa điều động, bổ nhiệm giám đốc, giao phụ trách điều hành 16 chi nhánh tại khu vực phía Nam.

Theo đó, Vietcombank điều động ông Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Vietcombank Thống Nhất – giữ chức Giám đốc Vietcombank Bắc Sài Gòn. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Tùng được điều động từ Vietcombank Cần Thơ sang làm Giám đốc Vietcombank Thống Nhất.

Tại khu vực Tây Nam Bộ, ông Trần Chí Luận được điều động từ Vietcombank Sóc Trăng sang giữ vị trí Giám đốc Vietcombank Cần Thơ, trong khi ông Hoàng Văn Long – Giám đốc Vietcombank Phú Quốc – được bổ nhiệm làm Giám đốc Vietcombank Sóc Trăng. Ông Huỳnh Văn Phương được điều động từ Vietcombank Châu Đốc sang làm Giám đốc Vietcombank Phú Quốc.

Đối với Vietcombank Châu Đốc, ngân hàng giao ông Tô Ngọc Ái – Phó Giám đốc chi nhánh – phụ trách điều hành.

Ngoài ra, Vietcombank cũng thực hiện điều chuyển lãnh đạo tại nhiều chi nhánh khác. Bà Vũ Đại Thắng được điều động từ Vietcombank Hùng Vương sang giữ chức Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng, còn ông Trương Anh Tuấn được bổ nhiệm theo chiều ngược lại về làm Giám đốc Vietcombank Hùng Vương.

Ở khu vực Long An và Tiền Giang, ông Đoàn Thái Sơn được điều động từ Vietcombank Long An sang giữ chức Giám đốc Vietcombank Tiền Giang, trong khi bà Nguyễn Thị Tuyết chuyển từ Vietcombank Tiền Giang về làm Giám đốc Vietcombank Long An.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Chí Cường – Giám đốc Vietcombank Tân Long An – được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Vietcombank Tây Sài Gòn. Ông Lê Kỳ được điều động từ Vietcombank Tân Lâm Đồng sang làm Giám đốc Vietcombank Tân Long An.

Tại khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ, ông Nguyễn Thanh Bình được điều động từ Vietcombank Quảng Bình sang làm Giám đốc Vietcombank Đông Đồng Nai. Ông Trần Thanh Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Vietcombank Quảng Bình, còn bà Dương Thị Điệp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Vietcombank Quảng Trị.

Đây là một trong những đợt điều động, bổ nhiệm nhân sự quy mô lớn của Vietcombank thời gian gần đây, diễn ra trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn bộ máy quản trị, nâng cao năng lực điều hành tại các chi nhánh trọng điểm trên toàn hệ thống.