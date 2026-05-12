Hộ kinh doanh tiện lợi hơn khi mở tài khoản trên ứng dụng Digimi của BVBank

Tiện ích này được triển khai nhằm hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh thuận tiện hơn khi mở tài khoản, đồng thời các ưu đãi đi kèm sẽ giúp hộ kinh doanh, nhà bán hàng hoạt động hiệu quả hơn.

Mở tài khoản hộ kinh doanh 100% online

Ngay sau khi triển khai việc mở tài khoản cho nhà bán hàng, hộ kinh doanh tại các điểm giao dịch trên toàn quốc, BVBank đã tiếp tục đưa thêm tiện ích mở tài khoản trên online để khách hàng có thể thực hiện nhanh chóng, dễ dàng, linh hoạt mà không cần mất nhiều thời gian đến ngân hàng.

Cụ thể, khách hàng có thể mở tài khoản hộ kinh doanh hoàn toàn trực tuyến trên Ngân hàng số Digimi chỉ với vài bước thực hiện đơn giản. Bên cạnh đó, tài khoản hộ kinh doanh của BVBank giúp hộ kinh doanh tối ưu chi phí với ưu đãi:

Miễn 100% các loại phí vận hành: Phí quản lý tài khoản, phí duy trì số dư tối thiểu, phí sử dụng Ngân hàng điện tử (Digimi).

Giao dịch 0 đồng: Miễn phí chuyển tiền trong nước online và chuyển tiền tại quầy trong hệ thống.

Ưu đãi thông báo số dư: Miễn phí 01 năm dịch vụ thông báo biến động số dư qua ZNS.

Đặc biệt, BVBank tặng ngay tài khoản số đẹp cấu trúc 06 – 07 – 08 số, trị giá lên đến 39 triệu đồng (áp dụng hộ kinh doanh mở tài khoản đầu tiên), giúp hộ kinh doanh gia tăng uy tín, tạo sự chuyên nghiệp và thuận tiện trong giao dịch với khách hàng, đối tác.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng phải được chuẩn hóa, minh bạch trong quản lý dòng tiền thì việc hộ kinh doanh, chủ cửa hàng, tiểu thương, nhà bán hàng,… sở hữu tài khoản kinh doanh gần như là bắt buộc (theo Thông tư 25/2025/TT-NHNN, từ ngày 01/3/2026, hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở lên bắt buộc phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng riêng mang tên hộ kinh doanh). Chính vì vậy, việc chọn lựa ngân hàng có các tiện ích, giải pháp thuận tiện với nhiều ưu đãi, chính sách thiết thực sẽ hỗ trợ rất nhiều cho hộ kinh doanh trong quá trình vận hành của mình. Và BVBank là ngân hàng luôn ưu tiên những tiêu chí này.

Hệ sinh thái sản phẩm hỗ trợ hộ kinh doanh toàn diện

Trong thời điểm hiện tại, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh đang chuyển mạnh từ hình thức khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế, nhiều hộ kinh doanh đang đứng trước áp lực lớn về hóa đơn điện tử, sổ sách kế toán, quản lý dòng tiền,… Thấu hiểu điều đó, BVBank là một trong các ngân hàng tiên phong cung cấp hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ toàn diện cho hộ kinh doanh. Cụ thể Digistore - một giải pháp số hóa toàn diện hoạt động cốt lõi của nhà bán hàng với các tính năng: xuất hóa đơn điện tử, đặt đơn hàng điện tử (E-order), đa dạng phương thức thanh toán như Google Pay, Apple Pay…, quản lý bán hàng hiệu quả thông qua theo dõi thu chi, quản lý hàng tồn kho, cùng tính năng thông báo âm thanh tức thì chỉ trong 1 giây… Giải pháp này đã được đưa ra thị trường từ 2025 và đã được gần 30.000 nhà bán hàng ủng hộ. Hiện tại, BVBank cũng mang đến rất nhiều ưu đãi cho khách hàng như miễn phí nền tảng, phí khởi tạo, tặng 5.000 số hóa đơn điện tử và miễn phí 01 năm chữ ký số từ xa (RMS) mà không cần USB Token.

Bên cạnh đó, để khách hàng tiếp cận nguồn vốn kịp thời, không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, BVBank triển khai các gói vay ưu đãi giúp hộ kinh doanh bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị với thủ tục đơn giản cùng chính sách miễn, giảm nhiều loại phí tín dụng. Hoặc đơn giản hơn, chủ hộ kinh doanh có thể mở thẻ tín dụng BVBank phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân, thanh toán kinh doanh cũng như các nhu cầu đặc thù như chạy quảng cáo trực tuyến. Các giải pháp bảo hiểm như bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh hay bảo hiểm sức khỏe cho chủ hộ cũng được triển khai với mức ưu đãi theo từng thời kỳ nhằm hỗ trợ khách hàng an tâm phát triển hoạt động kinh doanh lâu dài.

"Hộ kinh doanh là một phân khúc quan trọng và là một trong những động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế. Do đó, với việc ra mắt tài khoản chuyên biệt dành riêng cho hộ kinh doanh lần này, BVBank mong muốn không chỉ cung cấp một công cụ thanh toán mà còn mang đến một hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, từ giao dịch thanh toán đến quản lý dòng tiền, từ hỗ trợ vốn đến giải pháp bảo vệ tài sản. Qua đó, giúp các chủ hộ kinh doanh tối ưu vận hành và yên tâm tập trung tối đa vào việc phát triển kinh doanh." - Đại diện BVBank chia sẻ.

Để mở tài khoản Hộ kinh doanh online, khách hàng truy cập website: https://bvbank.net.vn/ca-nhan/tai-khoan-va-dich-vu/tai-khoan/tai-khoan-thanh-toan-ho-kinh-doanh/ để tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ khách cho hộ kinh doanh.