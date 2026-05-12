Loạt ngân hàng thay đổi nhân sự cấp cao

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Hồng Hải khỏi vị trí Tổng Giám đốc sau gần 2 năm đảm nhiệm vai trò điều hành cao nhất tại ngân hàng.

Theo giới thiệu từ OCB, ông Hải tham gia điều hành trong giai đoạn ngân hàng thực hiện tái cấu trúc chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp nền tảng quản trị và mở rộng phân khúc khách hàng. Cùng thời điểm, OCB cũng công bố bổ nhiệm bà Đỗ Tú Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp và quản lý chuyển đổi.

Trong khi đó, tại Sacombank, ngân hàng này vừa bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng Giám đốc là ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải. Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Hiệp – Giám đốc Khối Quản trị rủi ro – được bổ sung vào Ban điều hành nhằm phụ trách lĩnh vực quản trị rủi ro.

Theo giới thiệu từ Sacombank, ông Lưu Danh Đức có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, từng làm việc tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn như LPBank, SHB, VIB, Vingroup, Sun Group hay T&T Group. Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Hải từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại Gtel Mobile, VIB và gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc LPBank.

Đáng chú ý, động thái kiện toàn nhân sự này diễn ra không lâu sau khi Sacombank chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Nhung – Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nhung từng được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank từ cuối tháng 5/2025, sau khi bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời ghế Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 7 tháng sau khi ông Nguyễn Thanh Nhung được giao quyền điều hành, Sacombank tiếp tục có thay đổi lớn ở vị trí cao nhất Ban điều hành khi bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 23/12/2025. Ông Nhung khi đó quay trở lại vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Cùng thời điểm, Sacombank cũng thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự khác như bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Phó Tổng Giám đốc; bổ nhiệm ông Hà Văn Trung làm Phó Tổng Giám đốc thường trực; bổ nhiệm ông Vũ Minh Quân vào Ban điều hành.

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, Sacombank tiếp tục kiện toàn thượng tầng quản trị khi bầu ông Nguyễn Đức Thụy vào Hội đồng quản trị. Sau đó, ông Thụy thôi giữ vai trò điều hành để đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.

Sau sự thay đổi này, Sacombank giao ông Loic Faussier giữ vai trò quyền Tổng Giám đốc. Đây là nhân sự ngoại quốc có nhiều năm kinh nghiệm tại HSBC, VIB, SeABank và gần đây là LPBank.

Tại Eximbank , ngân hàng cũng vừa thực hiện hàng loạt thay đổi ở cấp quản trị sau Đại hội cổ đông thường niên. Theo đó, Eximbank miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương và ông Hoàng Thế Hưng; đồng thời miễn nhiệm nhiều thành viên Ban kiểm soát.

Song song với đó, ngân hàng đã bầu bổ sung các thành viên mới vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm hoàn thiện cơ cấu nhân sự cấp cao.

MSB mới đây cũng thực hiện nhiều thay đổi ở vị trí cấp cao nhằm kiện toàn bộ máy quản trị cho giai đoạn mới. Theo đó, bà Nguyễn Hương Loan được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026), sau đó làm Phó Chủ tịch ngân hàng. Trước đó, bà Loan giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính của MSB.

Ở cấp điều hành, MSB bổ nhiệm bà Nguyễn Hà Thanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Bà Thanh có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và từng giữ vai trò Giám đốc Khối Vận hành của ngân hàng từ năm 2020.

Song song với các quyết định bổ nhiệm, MSB cũng ghi nhận một số lãnh đạo cấp cao xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Cụ thể, ông Trần Xuân Quảng xin thôi giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, còn ông Nguyễn Phi Hùng được miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Theo MSB, các thay đổi này nằm trong lộ trình củng cố bộ máy quản trị - điều hành nhằm phục vụ chiến lược tái cơ cấu và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2029.