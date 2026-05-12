Tài sản của một ngân hàng giảm hơn 57.000 tỷ đồng

Tài sản Sacombank giảm hơn 57.000 tỷ trong quý I/2026

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, tổng tài sản của Sacombank tại ngày 31/3/2026 đạt 859.572 tỷ đồng, giảm hơn 57.548 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức giảm 6,3%. Đây cũng là quý ghi nhận tổng tài sản bị thu hẹp mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây của Sacombank.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi trước đó Sacombank đã có giai đoạn mở rộng bảng cân đối khá nhanh. Từ mức 748.095 tỷ đồng cuối năm 2024, tổng tài sản ngân hàng đã tăng lên 807.339 tỷ đồng vào cuối quý II/2025, tiếp tục lên 848.942 tỷ đồng cuối quý III và đạt đỉnh 917.120 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Nguyên nhân lớn nhất kéo tổng tài sản đi xuống đến từ việc Sacombank giảm mạnh tài sản trên thị trường liên ngân hàng. Cụ thể, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm từ 171.012 tỷ đồng xuống còn 113.369 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 57.642 tỷ đồng, chỉ sau ba tháng. Đây cũng gần như là toàn bộ phần sụt giảm của tổng tài sản trong quý.

Diễn biến này cho thấy Sacombank đã chủ động thu hẹp lượng vốn gửi trên thị trường liên ngân hàng – kênh thường được các ngân hàng sử dụng để tối ưu thanh khoản ngắn hạn. Việc cắt giảm mạnh quy mô tiền gửi liên ngân hàng thường phản ánh nhu cầu tái cơ cấu nguồn vốn hoặc ưu tiên cân đối thanh khoản trong bối cảnh huy động dân cư suy giảm.

Thực tế, ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của Sacombank đã giảm khá mạnh trong quý I. Theo báo cáo tài chính, tiền gửi khách hàng tại ngày 31/3/2026 đạt 600.789 tỷ đồng, giảm hơn 17.553 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Đây là quý hiếm hoi Sacombank ghi nhận huy động khách hàng sụt giảm mạnh như vậy sau nhiều năm duy trì đà tăng liên tục.

Ngoài tiền gửi khách hàng, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác cũng giảm mạnh 31.548 tỷ đồng xuống còn 124.489 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tín dụng gần như đi ngang trong quý đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng chỉ tăng nhẹ khoảng 568 tỷ đồng, lên 626.960 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Sacombank vẫn gia tăng đầu tư vào danh mục chứng khoán. Tổng chứng khoán đầu tư tại cuối quý I đạt 95.863 tỷ đồng, tăng gần 3.733 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong đó, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán tăng mạnh gần 6.000 tỷ đồng lên xấp xỉ 39.000 tỷ đồng.

Điều này cho thấy dòng tiền rút khỏi thị trường liên ngân hàng phần lớn cân đối với sự sụt giảm của lượng vốn vay trên thị trường liên ngân hàng và tiền gửi khách hàng, một phần được phân bổ sang danh mục đầu tư giấy tờ có giá.

Chi phí dự phòng tăng vọt, lợi nhuận giảm gần một nửa so với cùng kỳ 2025

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026. Sacombank ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.106 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân chính kéo lợi nhuận đi xuống là việc Sacombank đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong quý I/2026, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng tăng vọt lên 2.024 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cùng kỳ năm trước. Trong quý I/2025, ngân hàng chỉ trích lập khoảng 195 tỷ đồng.

Mặt khác, thu nhập lãi thuần – nguồn thu chính của ngân hàng – cũng giảm 12% so với cùng kỳ, xuống 6.042 tỷ đồng. Dù thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 11%, lên 15.152 tỷ đồng, chi phí lãi và các chi phí tương tự lại tăng mạnh hơn, tới 34%, lên 9.110 tỷ đồng, qua đó gây áp lực lên biên lãi ròng.

Ở mảng dịch vụ, Sacombank ghi nhận thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 1.552 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 750 tỷ đồng, tăng 3%.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận kết quả tích cực với lãi thuần đạt 339 tỷ đồng, tăng 10% so với quý I/2025.

Đáng chú ý, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng mạnh từ 1,4 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng. Đồng thời, hoạt động khác cũng cải thiện đáng kể khi lãi thuần đạt 324 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 103 tỷ đồng.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của Sacombank trong quý I/2026 giảm nhẹ 3% xuống còn 7.538 tỷ đồng. Dù vậy, Sacombank vẫn cải thiện hiệu quả kiểm soát chi phí. Chi phí hoạt động trong quý giảm 13%, còn 3.408 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 4.130 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc tăng mạnh trích lập dự phòng đã bào mòn đáng kể lợi nhuận, khiến lãi trước thuế của ngân hàng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.