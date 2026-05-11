Một ngân hàng Việt đã chấm dứt hoạt động 126 phòng giao dịch

Quý 1/2026, VietinBank tiếp tục đóng cửa số lượng lớn phòng giao dịch. Theo đó, cuối tháng 3/2026 ngân hàng có 157 chi nhánh và 827 phòng giao dịch, giảm 18 phòng giao dịch so với cuối năm 2025. Trước đó, trong năm 2025, nhà băng này đã chấm dứt hoạt động 108 phòng giao dịch.

Như vậy, trong hơn 1 năm qua, VietinBank đã đóng cửa tới 126 phòng giao dịch. Số lượng chi nhánh VietinBank vẫn được giữ nguyên 157 chi nhánh.

Tuy đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch, quy mô nhân sự VietinBank thực tế không biến động quá nhiều. Trong 3 tháng đầu năm 2026, lượng cán bộ nhân viên VietinBank giảm 135 người xuống 22.153 người. Trong năm 2025, quy mô nhân sự nhà băng này cũng giảm nhẹ 204 người.

Kết quả kinh doanh VietinBank quý 1/2026 tiếp tục gây ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) giảm mạnh xuống còn 24,9%, thấp hơn cùng kỳ 2 điểm %.

Ngân hàng cũng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,02%, thuộc nhóm thấp nhất ngành. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 167,2%, tăng 8,4 điểm % so với đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của VietinBank

Theo Báo cáo thường niên, VietinBank cho biết đã thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của một số đơn vị, thực hiện các phương án kiện toàn nhằm tinh gọn các bộ phận có chức năng tương đồng hoặc đối với các đơn vị hoạt động không hiệu quả, tập trung nguồn lực thức đẩy kinh doanh, thu hồi xử lý nợ.

Trong năm 2025, VietinBankd dã triển khai phương án tái cơ cấu hệ thống từ Trụ sở chính tới mạng lưới các Chi nhánh, Phòng giao dịch. Tại Trụ sở chính, nhà băng này đã kiện toàn 3 Khối với 29 đơn vị cấp phòng/ban hướng tới rút giảm đầu mối phối hợp trung gian, tránh chồng chéo trong quy trình phối hợp. Sau kiện toàn, các đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ số và cải tiến phương thức thực hiện chức năng nhiệm vụ từ đó tối ưu nguồn lực thực thi cho VietinBank.

Tại Chi nhánh, VietinBank đã rút giảm số lượng phòng tại chi nhánh thông qua sáp nhập bộ phận Kế toán – Kho quỹ; Tổ chức – Tổng hợp nhằm dịch chuyển cơ cấu nhân sự, tập trung nguồn lực tối đa cho hoạt động kinh doanh và tinh gọn bộ phận hỗ trợ cùng với lộ trình chuyển đổi số. Ngân hàng đã chấm dứt hoạt động của một số phòng giao dịch. Cùng với các giải pháp tinh gọn bộ máy, VietinBank song song thực hiện giải pháp kiện toàn bộ máy hoạt động gắn với các yêu cầu chuyển đổi mô hình quản trị tập trung, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, quản trị nguồn lực và nâng cao năng suất lao động.

Tương tự VietinBank, một số ngân hàng khác cũng có xu hướng cắt giảm mạng lưới giao dịch trong thời gian qua. Chẳng hạn tại Agribank năm 2025, nhà băng đã giảm 6 chi nhánh loại 1; tăng 4 chi nhánh loại 2 và cắt giảm 6 phòng giao dịch trên toàn mạng lưới. Theo đó cuối năm 2025, Agribank có 159 chi nhánh loại 1; 777 chi nhánh loại 2; 1278 phòng giao dịch.

Tại BIDV cuối năm 2025, ngân hàng có 175 chi nhánh và 928 phòng giao dịch, cắt giảm 6 chi nhánh so với năm 2024.

Sacombank cũng có động thái tương tự . Đến cuối tháng 3/2026, ngân hàng có 109 chi nhánh và 426 phòng giao dịch, cắt giảm 11 phòng giao dịch so với năm 2024 và giảm tới 17 phòng giao dịch so với năm 2023. Song song với việc cắt giảm mạng lưới giao dịch, nhà băng này còn cắt giảm tới khoảng 4.000 nhân sự trong 3 năm trở lại đây.

Theo giới chuyên gia, việc các ngân hàng đồng loạt cắt giảm chi nhánh, phòng giao dịch không phải là dấu hiệu thu hẹp hoạt động mà phản ánh quá trình tái cấu trúc trong bối cảnh mới. Sự phát triển nhanh của ngân hàng số khiến nhu cầu giao dịch trực tiếp giảm mạnh, làm suy yếu vai trò của mạng lưới vật lý truyền thống. Đồng thời, áp lực tối ưu chi phí cũng buộc các nhà băng phải loại bỏ những điểm hoạt động kém hiệu quả. Về dài hạn, mô hình ngân hàng sẽ dịch chuyển sang cấu trúc gọn nhẹ, dựa nhiều hơn vào nền tảng công nghệ và dữ liệu. Đây là bước chuyển phù hợp với xu hướng chung của ngành tài chính toàn cầu.