Giải mã năng lực công nghệ của EmbedIT khi vận hành P2P Lending tại Việt Nam

Khác với những đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ đơn thuần, EmbedIT – thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu), một tập đoàn tài chính hiện diện tại 25 quốc gia – khẳng định năng lực thông qua chiến lược gắn liền với những tiêu chuẩn quản trị rủi ro khắt khe hàng đầu. Không chỉ cung cấp các dòng mã nguồn, EmbedIT còn mang đến kinh nghiệm vận hành thực tiễn từ một tập đoàn tài chính lớn, nơi yếu tố an toàn và tuân thủ luôn được đặt lên hàng đầu.

Ông Jan Cenkr, Giám đốc điều hành toàn cầu của EmbedIT

Kinh nghiệm thực chứng từ quy mô vận hành toàn cầu

Với hệ thống quản trị phục vụ hơn 150 triệu người dùng và xử lý giá trị giao dịch lên tới 20 tỷ Euro mỗi năm, mọi mắt xích trong hạ tầng của EmbedIT được thiết kế để loại trừ các sai sót dây chuyền, vốn là yếu tố rủi ro trọng yếu trong tài chính số. Tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong khuôn khổ Sandbox, EmbedIT tập trung cung cấp các giải pháp hỗ trợ thiết thực, giúp các bên liên quan có cái nhìn thực chứng về những tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết để vận hành mô hình P2P Lending an toàn và bền vững.

Việc khẳng định vị thế của EmbedIT được củng cố thông qua mạng lưới kết nối chiến lược với các Hiệp hội Thương mại uy tín như AmCham, BritCham hay CEEC. EmbedIT chính thức trở thành Thành viên Liên kết của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham) mới đây là một bước đi quan trọng trong việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn. Thông qua các diễn đàn này, EmbedIT chia sẻ những bài học thành công về quản trị hạ tầng từ thị trường quốc tế, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong nước tiếp cận với những chuẩn mực thực thi toàn cầu.

Ban lãnh đạo EmbedIT Việt Nam

Thay cho các mô hình lý thuyết, đội ngũ các chuyên gia về rủi ro, nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích BI của EmbedIT tập trung hiện thực hóa các tiêu chuẩn quản trị thông qua những giải pháp chuyên sâu về hạ tầng dữ liệu. Bằng phương pháp tiếp cận dựa trên thực chứng (evidence-based), các giải pháp từ EmbedIT giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành, đồng thời tạo ra một "bộ đệm" an toàn về mặt công nghệ, cho phép các đơn vị thử nghiệm tự tin triển khai mô hình mới, mà vẫn đảm bảo tính tuân thủ tuyệt đối trong môi trường pháp lý đang hoàn thiện.

Minh bạch hóa AI: Chìa khóa xây dựng niềm tin trong tài chính số

Một trong những đóng góp cụ thể nhất của EmbedIT vào hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam chính là việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo tính minh bạch, điển hình như việc tiên phong triển khai AI có khả năng giải thích (Explainable AI). Khác với những mô hình "hộp đen" (black-box) vốn thường đưa ra quyết định mà không rõ cơ sở, hệ thống của EmbedIT cho phép giải trình rõ ràng các tiêu chí phê duyệt tín dụng. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp vận hành P2P kiểm soát được rủi ro nợ xấu, mà còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả người vay lẫn nhà đầu tư. Khi mỗi quyết định tài chính đều có thể được giải trình bằng dữ liệu và logic, sự minh bạch của thị trường sẽ được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành trong môi trường pháp lý thử nghiệm.

Hành trình hỗ trợ chuẩn hóa hạ tầng tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở quy mô nội địa. Với EmbedIT, Việt Nam hiện được chọn là trung tâm triển khai chiến lược (delivery hub), nơi những kinh nghiệm thực tiễn về quản trị dữ liệu, an ninh mạng và tuân thủ pháp lý sẽ được mô hình hóa thành các chuẩn mực vận hành thực tế. Những mô hình thành công tại Việt Nam sẽ là tiền đề để EmbedIT thực hiện khát vọng trở thành "Đối tác Hạ tầng Tin cậy" (Trusted Infrastructure Partner) trên toàn khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại các thị trường có đặc điểm tương đồng như Philippines hay Indonesia.

Sự cam kết của EmbedIT về an toàn hệ thống được cụ thể hóa bằng các chứng chỉ bảo mật quốc tế như ISO 9001 và ISO/IEC 27001. Đây là những "tấm thẻ thông hành" giúp các đối tác an tâm tuyệt đối khi bước vào các cơ chế thử nghiệm hay triển khai các dịch vụ tài chính mới. Bằng việc mang đến nền tảng kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế, EmbedIT đang hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thiết lập tương lai cho tài chính số Việt Nam, nơi sự sáng tạo luôn đi đôi với kỷ luật và minh bạch.

Về EmbedIT:

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin định hướng tương lai, thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu). Với hơn 25 năm kinh nghiệm, EmbedIT chuyên thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn, phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, EmbedIT đặt trụ sở tại TP.HCM với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực Đông Nam Á.

