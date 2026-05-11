Dấu ấn tăng trưởng thực chất đưa TNEX vào Top 100 ngân hàng số toàn cầu 2026

TNEX vừa được ghi danh tại vị trí #65 toàn cầu trong bảng xếp hạng World’s Top 100 Digital Banks Ranking 2026 do TABInsights công bố, với số điểm 29.0. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong số các đại diện từ Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Thành tích này phản ánh một giai đoạn phát triển mới của TNEX: từ một nền tảng tài chính số tập trung mở rộng quy mô người dùng sang mô hình tăng trưởng chú trọng hiệu quả tài chính, chất lượng tài sản và năng lực kiểm soát rủi ro.

Được đánh giá trên 5 trụ cột năng lực cốt lõi

Bảng xếp hạng của TABInsights không chỉ nhìn vào quy mô người dùng hay độ nhận diện thương hiệu, mà đánh giá các tổ chức tài chính số trên 5 nhóm tiêu chí: khách hàng, độ phủ, hiệu quả tài chính, sức khỏe bảng cân đối kế toán và năng lực nguồn vốn.

Với số điểm 29.0, TNEX được ghi nhận là một trong những mô hình tài chính số có năng lực phát triển đáng chú ý trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng tài chính số ngày càng phải chứng minh hiệu quả vận hành và khả năng tạo giá trị dài hạn.

Tăng vốn, mở rộng quy mô, củng cố nền tảng tài chính

Một trong những nền tảng quan trọng cho sự bứt phá của TNEX là việc hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng trong năm 2025. Cột mốc này giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về an toàn vốn theo quy định mới.

Theo báo cáo tổng kết năm 2025, TNEX ghi nhận tổng tài sản tăng 84%. Quy mô dư nợ từ các sản phẩm tài chính số tăng hơn 3 lần, trong khi doanh thu từ các nhóm sản phẩm trọng yếu tăng 7 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tăng trưởng quy mô không đánh đổi bằng rủi ro. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, với tỷ lệ nợ sớm giảm 30% nhờ ứng dụng hệ thống quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu lớn.

Đây là điểm đáng chú ý trong ngành tài chính tiêu dùng số, nơi khả năng tăng trưởng nhanh cần đi cùng năng lực nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro theo thời gian thực.

Hiệu quả vận hành được cải thiện nhờ mô hình số hóa toàn diện

Là một nền tảng tài chính số vận hành trực tuyến hoàn toàn, TNEX không phụ thuộc vào mạng lưới chi nhánh vật lý. Mô hình này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, mở rộng nhanh khả năng tiếp cận khách hàng và linh hoạt hơn trong triển khai sản phẩm.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đã giúp TNEX rút ngắn thời gian phê duyệt kết quả cho khách hàng xuống chỉ còn 5 giây. Đồng thời, hiệu quả vận hành cũng được cải thiện, thể hiện qua chỉ số chi phí trên thu nhập giảm 20% trong năm qua.

Đây là nền tảng quan trọng để TNEX tiếp tục mở rộng quy mô mà vẫn duy trì kỷ luật tài chính và hiệu quả hoạt động.

Tăng trưởng bền vững trong hệ sinh thái MSB

Trong hệ sinh thái MSB, TNEX đang từng bước khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng chiến lược trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng số. Sự hỗ trợ về nguồn lực, kinh nghiệm quản trị và nền tảng tài chính từ ngân hàng mẹ giúp TNEX có thêm điều kiện để mở rộng mô hình theo hướng bền vững.

Thông qua hợp tác với các đối tác lớn như ZaloPay, Viettel Post, MISA và KiotViet, TNEX tiếp tục gia tăng độ phủ dịch vụ tới khách hàng cá nhân và cộng đồng kinh doanh vừa và nhỏ.

Việc lọt Top 100 ngân hàng số toàn cầu năm 2026 là sự ghi nhận cho hành trình tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả của TNEX.

Trong giai đoạn 2026–2029, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục duy trì cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng, chất lượng tài sản và hiệu quả tài chính, hướng tới nâng cao giá trị doanh nghiệp và đóng góp ngày càng rõ nét vào hệ sinh thái MSB.