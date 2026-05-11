Doanh nghiệp dồn dập chia cổ tức bằng tiền mặt

Tuần này, có 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để chia cổ tức. Trong đó, 46 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 1%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngân hàng chia cao nhất 30%

Vào ngày 15/5, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán: LPB) chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2025. Theo đó, LPBank chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 3.000 đồng. Với hơn 2,98 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, LPB phải chi khoảng 8.962 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Đây là mức chia cổ tức bằng tiền mặt cao nhất từ trước đến nay của LPBank, đồng thời cũng là một trong những tỷ lệ cao nhất trong ngành ngân hàng. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận có thể phân phối đến cuối năm 2025 là 9.409 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán: TCB) công bố kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 7% mệnh giá. Tổng số tiền Techcombank chi trả cổ tức dự kiến hơn 4.960 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Techcombank thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. TCB dự kiến sẽ chia thêm 60% cổ phiếu thưởng trong năm 2026 theo công bố tại đại hội cổ đông thường niên.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng chia cổ tức bằng tiền. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã chứng khoán: MBB) dự kiến chia tổng cộng 25%, trong đó 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Mức 10% tiền mặt đưa MB vào nhóm chi trả tiền mặt cao nhất hệ thống, với tổng giá trị ước tính lên tới hơn 8.000 tỷ đồng.

Tương tự, Ngân hàng TMCP ACB (mã chứng khoán: ACB) thông qua phương án chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, ACB chi gần 3.600 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt (tỷ lệ 7%) và hơn 6.600 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13%). Tổng quy mô chi trả lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Một nhà băng khác là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tổng nguồn chi trả khoảng 8.550 tỷ đồng, trong đó phần tiền mặt vào khoảng 3.206 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (mã chứng khoán: VIB) thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với 9% bằng tiền, đi kèm 9,5% cổ phiếu thưởng với số tiền chi trả hơn 3.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán: VPB) có tổng tỷ lệ chi cổ tức khoảng 31%, gồm 5% tiền mặt và 26% cổ phiếu.

Với tỷ lệ 5%, VPBank ước chi khoảng 4.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Doanh nghiệp chia cao nhất 40%

Ngày 15/5, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 4.000 đồng.

Với hơn 242 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SIP chi khoảng 968 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào cuối năm 2025, SIP đã tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) thông báo, ngày 12/5 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%. Với hơn 7,68 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, HPG sẽ phải chi khoảng 3.838 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngoài phương án chia cổ tức bằng tiền, Hòa Phát cũng lên kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Cụ thể, HPG dự kiến phát hành hơn 767 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 7.675 tỷ đồng. Nếu đợt phát hành cổ phiếu này thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát sẽ tăng lên mức hơn 84.430 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán TPHCM (HSC - mã chứng khoán: HCM) công bố phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HSC dự kiến phát hành gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 4 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là gần 2.700 tỷ đồng sẽ được HSC dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.