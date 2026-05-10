Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham gia Đoàn công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka

Theo HTQT | 10-05-2026 - 17:55 PM | Tài chính - ngân hàng

Từ ngày 5 - 8/5/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng đã tham gia Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã tham gia nhiều hoạt động quan trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam như dâng hoa tại các địa điểm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham dự các buổi phát biểu, đối thoại chính sách tại các cơ sở nghiên cứu và học thuật hàng đầu của Ấn Độ và Sri Lanka; dự các diễn đàn về đổi mới sáng tạo, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch; các hoạt động xúc tiến văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân; gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại…

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, cùng Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri Vikram Misri trao Bản ghi nhớ ký giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ

Đặc biệt, tại Ấn Độ, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, cùng Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri Vikram Misri đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính và thanh toán số giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

Bản ghi nhớ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai ngân hàng trung ương trong lĩnh vực hiện đại hóa khu vực tài chính - ngân hàng, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý và triển khai các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong hoạt động ngân hàng nói chung và thanh toán nói riêng. Trước mắt, khuôn khổ hợp tác mới sẽ hỗ trợ nghiên cứu, triển khai dự án kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Ấn Độ, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong các giao dịch thanh toán bán lẻ song phương.

Thông qua chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, những phương hướng hợp tác lớn giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng tại khu vực Nam Á như Ấn Độ và Sri Lanka đã được định hình và là cơ sở để các bộ ngành cụ thể hóa trong thời gian tới. Chuyến đi cũng mở ra dư địa hợp tác mới trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính, qua đó khẳng định vai trò chủ động, tích cực của ngành Ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường liên kết kinh tế khu vực.

Theo HTQT

Thị trường tài chính tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng nào có nhiều nợ nhóm 5 nhất?

Ngân hàng nào có nhiều nợ nhóm 5 nhất? Nổi bật

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 10/5

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 10/5 Nổi bật

Giá vàng trồi sụt liên tục, tuần tới dự báo sẽ có thay đổi bất ngờ

Giá vàng trồi sụt liên tục, tuần tới dự báo sẽ có thay đổi bất ngờ

16:40 , 10/05/2026
Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 5/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 5/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

15:40 , 10/05/2026
Ngân hàng nào tăng trưởng cho vay mạnh nhất trong những tháng đầu năm?

Ngân hàng nào tăng trưởng cho vay mạnh nhất trong những tháng đầu năm?

15:38 , 10/05/2026
Nông dân không có tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải “đẻ” thêm công ty trung gian

Nông dân không có tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải “đẻ” thêm công ty trung gian

14:24 , 10/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên