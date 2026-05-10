Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham gia Đoàn công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã tham gia nhiều hoạt động quan trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam như dâng hoa tại các địa điểm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham dự các buổi phát biểu, đối thoại chính sách tại các cơ sở nghiên cứu và học thuật hàng đầu của Ấn Độ và Sri Lanka; dự các diễn đàn về đổi mới sáng tạo, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch; các hoạt động xúc tiến văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân; gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại…

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, cùng Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri Vikram Misri trao Bản ghi nhớ ký giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ

Đặc biệt, tại Ấn Độ, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, cùng Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri Vikram Misri đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính và thanh toán số giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

Bản ghi nhớ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai ngân hàng trung ương trong lĩnh vực hiện đại hóa khu vực tài chính - ngân hàng, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý và triển khai các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong hoạt động ngân hàng nói chung và thanh toán nói riêng. Trước mắt, khuôn khổ hợp tác mới sẽ hỗ trợ nghiên cứu, triển khai dự án kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Ấn Độ, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong các giao dịch thanh toán bán lẻ song phương.

Thông qua chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, những phương hướng hợp tác lớn giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng tại khu vực Nam Á như Ấn Độ và Sri Lanka đã được định hình và là cơ sở để các bộ ngành cụ thể hóa trong thời gian tới. Chuyến đi cũng mở ra dư địa hợp tác mới trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính, qua đó khẳng định vai trò chủ động, tích cực của ngành Ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường liên kết kinh tế khu vực.