Nhóm Âu Lạc nâng sở hữu tại ACB lên 6%, HDBank chi hơn 8.500 tỷ đồng nắm quyền chi phối Chứng khoán HD

Nhóm Âu Lạc tăng sở hữu tại ACB lên 6% vốn

Theo thông báo mới nhất, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny - con gái của bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Âu Lạc (mã ALC) và ông Nguyễn Đức Hinh - đã hoàn tất mua vào gần 8,4 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) vào ngày 4/5, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 118 triệu đơn vị, tương ứng 2,3% vốn điều lệ ngân hàng.

Tạm tính theo thị giá ACB tại phiên giao dịch ngày 4/5 ở mức 23.100 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Jenny đã chi khoảng 192 tỷ đồng cho giao dịch này nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,14% lên 2,3%.

Ngoài phần sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Jenny cũng đang nắm giữ khoảng 190,1 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 3,7% vốn điều lệ. Như vậy, nhóm nhà đầu tư liên quan tới bà Jenny hiện sở hữu tổng cộng hơn 308,2 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6% vốn của ACB.

Cụ thể, bà Ngô Thu Thúy sở hữu hơn 57,6 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 1,122% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm gần 58,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,142%; ông Nguyễn Đức Hinh sở hữu 0,95%; bà Mai Phi Lan nắm 0,13%; Công ty CP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương sở hữu 0,14% và Công ty CP ICON nắm 0,16%.

HDBank chi hơn 8.500 tỷ đồng, nâng sở hữu tại Chứng khoán HD lên 90%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, mã HDB) đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 90% vốn điều lệ tại Công ty CP Chứng khoán HD (HDS), chính thức nắm quyền chi phối tại công ty chứng khoán này.

Diễn biến trên diễn ra sau khi HDS hoàn tất đợt chào gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời phát hành thêm 73,1 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức. Đợt phát hành được thực hiện với tỷ lệ quyền mua 1:6 và cổ tức bằng cổ phiếu 1:2.

Qua đó, tổng số cổ phiếu lưu hành tăng lên khoảng 1,09 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ đạt 10.961 tỷ đồng. Công ty thu ròng gần 8.769 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Sau đợt phát hành, HDBank trở thành cổ đông tổ chức duy nhất của HDS khi nắm giữ hơn 986 triệu cổ phiếu, tương ứng 90% vốn điều lệ. Phần còn lại khoảng 10% vốn do 52 cổ đông nắm giữ.

Trước đó, ngày 29/4, HDBank đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 66,9 triệu cổ phiếu HDS, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 30% lên 75,74%.

Hoàn tất các đợt phát hành, ước tính HDBank đã mua thêm khoảng 853,8 triệu cổ phiếu thông qua các đợt giao dịch và tham gia mua cổ phần phát hành thêm, tương ứng số tiền chi ra 8.538 tỷ đồng.

Song song với quá trình tăng vốn và thay đổi cơ cấu cổ đông, HDS cũng đang lên kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Theo kế hoạch, công ty dự kiến chào bán 164,4 triệu cổ phiếu với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách, thời gian thực hiện từ quý II đến quý IV/2026.

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Thế Giới Di Động

Nhóm quỹ thành viên Dragon Capital quản lý thông báo đã hoàn tất bán ròng 541.366 cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động trong ngày 29/4. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm đã giảm xuống 72,9 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,96%) và không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp bán lẻ này từ ngày 5/5.

Cùng chiều bán ra, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên MWG cũng đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 4/6/2026. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ giảm xuống còn 1,54 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,1%.

Mục đích của giao dịch là nhằm tham gia đầu tư vào đợt IPO của Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – công ty con của MWG. Bên cạnh vài trò Thành viên HĐQT MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em hiện còn là Tổng Giám đốc DMX.

Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Hiểu Em cho biết, trong kế hoạch IPO DMX sắp tới, ban lãnh đạo sẽ tham gia đầu tư bằng nguồn tài chính cá nhân hoặc tái cơ cấu các khoản sở hữu trong MWG - khẳng định cam kết dài hạn với lợi ích cổ đông, nhưng vẫn đảm bảo hài hòa giữa cổ đông hiện hữu MWG và cổ đông mới DMX.

VinaCapital giảm sở hữu tại Nhà Khang Điền xuống dưới 7%

Hai quỹ liên quan đến VinaCapital công bố đã bán ra tổng cộng 900.000 cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền vào ngày 29/4, kéo tỷ lệ sở hữu tại Khang Điền xuống còn khoảng 6,96% vốn điều lệ.

Trong đó, quỹ VOF Investment Limited đã bán ra 500.000 cổ phiếu KDH, giảm lượng cổ phiếu KDH nắm giữ xuống còn 1,16 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,1034% vốn điều lệ. Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital cũng bán ra 400.000 cổ phiếu KDH, giảm lượng sở hữu xuống còn khoảng 531.000 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 0,0473%.

Sau các giao dịch, hệ sinh thái quỹ thuộc VinaCapital vẫn đang nắm giữ lượng lớn cổ phần tại Khang Điền. Hiện 9 quỹ thành viên khác sở hữu tổng cộng hơn 76,4 triệu cổ phiếu KDH. Như vậy, tổng lượng cổ phiếu KDH do nhóm VinaCapital nắm giữ còn hơn 78,1 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 6,96% vốn tại doanh nghiệp bất động sản này.

Người nhà Thành viên HĐQT Vietcap bán ra toàn bộ cổ phiếu VCI

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ ông Tô Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã VCI) báo cáo đã bán toàn bộ 16,91 triệu cổ phiếu VCI (tương đương 1,47% vốn) bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 15/4 đến 4/5/2026.

Sau giao dịch, bà Trương Nguyễn Thiên Kim không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào. Trong khi đó, ông Tô Hải đang sở hữu 174,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,19% vốn VCI.

Liên quan đến giao dịch bán ra cổ phiếu VCI, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery cũng đăng ký bán ra toàn bộ 135.000 cổ phiếu VCI với lý do cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ ngày 6/5 đến 1/6/2026. Nếu bán ra thành công, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào.

Được biết, bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Vietcap cũng đồng thời là Chủ tịch Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery. Bà Phượng đang nắm giữ 30,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,68% vốn VCI.