Không phải nhóm Big4, đây mới là ngân hàng hút được nhiều tiền gửi khách hàng nhất quý I/2026

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán, tổng tiền gửi khách hàng tại thời điểm 31/3/2026 đạt hơn 12,88 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 75.980 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng 0,6%. Đây mức tăng trưởng tiền gửi theo quý thấp nhất nhiều năm của nhóm ngân hàng này.

Trong bức tranh chung ấy, nhiều ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng tiền gửi khách hàng ở mức cao. Đáng chú ý nhất là HDBank khi trở thành ngân hàng hút tiền gửi mạnh nhất toàn hệ thống trong quý đầu năm. Cụ thể, tại ngày 31/3/2026, tiền gửi khách hàng của HDBank đạt 621.549 tỷ đồng, tăng hơn 60.834 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng gần 11%.

Nếu xét về tốc độ tăng trưởng, đây là mức tăng mạnh nhất toàn ngành ngân hàng trong quý I. Còn nếu nhìn theo giá trị tuyệt đối, HDBank cũng là ngân hàng hút thêm nhiều tiền gửi nhất hệ thống, vượt cả nhiều “ông lớn” quốc doanh.

Đặc biệt, mức tăng này diễn ra trên nền quy mô huy động vốn đã khá lớn. Chỉ trong vòng một năm, tiền gửi khách hàng tại HDBank đã tăng hơn 156.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 34%.

Diễn biến này phản ánh khá rõ chiến lược tăng trưởng của HDBank trong vài năm gần đây. Thay vì phụ thuộc quá lớn vào khách hàng doanh nghiệp lớn hay nguồn vốn liên ngân hàng, HDBank tập trung mở rộng tệp khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và khách hàng bán lẻ.

Ngân hàng này hiện sở hữu hệ sinh thái tài chính tương đối rộng với mạng lưới khách hàng hàng không – du lịch – tiêu dùng cùng lợi thế tiếp cận nhóm khách hàng khu vực nông thôn và đô thị loại 2. Đây được xem là yếu tố giúp HDBank duy trì tốc độ huy động cao ngay cả trong bối cảnh cạnh tranh lãi suất không còn quá gay gắt.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ cấu huy động của HDBank đang có xu hướng cải thiện theo hướng bền vững hơn. Trong các năm gần đây, ngân hàng liên tục đẩy mạnh ngân hàng số, CASA và các sản phẩm tiết kiệm trực tuyến. Điều này giúp HDBank không chỉ tăng quy mô tiền gửi mà còn tối ưu chi phí vốn.

Việc hút mạnh tiền gửi trong quý I cũng tạo dư địa lớn cho tăng trưởng tín dụng của HDBank trong các quý tiếp theo, nhất là trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh cho vay bán lẻ và SME khi nhu cầu vốn của nền kinh tế phục hồi.

Cùng với HDBank, VPBank cũng ghi nhận quý tăng trưởng huy động rất mạnh. Theo đó, tiền gửi khách hàng của VPBank tăng từ 628.045 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 682.719 tỷ đồng vào cuối quý I/2026, tương ứng tăng gần 54.675 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng.

Đây là mức tăng rất đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh VPBank đã có giai đoạn tăng trưởng huy động khá nhanh trước đó. So với cùng kỳ năm trước, quy mô tiền gửi của ngân hàng này đã tăng hơn 130.000 tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, VietinBank là cái tên nổi bật nhất về tăng trưởng huy động trong quý I/2026. Cụ thể, tiền gửi khách hàng tại VietinBank tăng hơn 30.445 tỷ đồng, lên hơn 1,82 triệu tỷ đồng. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm Big4.

SHB cũng là một điểm sáng khi tiền gửi khách hàng tăng hơn 28.045 tỷ đồng, đạt hơn 600.194 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, quy mô huy động tại SHB đã tăng hơn 70.000 tỷ đồng.

Những năm gần đây, SHB liên tục mở rộng quy mô bán lẻ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Điều này đã góp phần giúp ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng huy động khá ổn định dù không thuộc nhóm có lãi suất huy động cao nhất thị trường.

Ngoài các ngân hàng trên, một số nhà băng quy mô vừa cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tiền gửi đáng chú ý.

ABBank gây bất ngờ khi tiền gửi khách hàng tăng hơn 13.247 tỷ đồng, tương ứng gần 10% chỉ sau một quý. Nếu so với cùng kỳ năm trước, tiền gửi tại ABBank đã tăng gần 64%.

NCB cũng ghi nhận tiền gửi tăng hơn 7.500 tỷ đồng, lên gần 135.000 tỷ đồng. OCB tăng hơn 8.653 tỷ đồng, Eximbank tăng gần 4.844 tỷ đồng, trong khi VIB tăng gần 21.800 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng đầu năm.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng lại chứng kiến dòng tiền gửi sụt giảm trong quý đầu năm.

BIDV giảm mạnh nhất hệ thống với mức giảm hơn 82.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025, dù vẫn là ngân hàng có quy mô tiền gửi lớn nhất hệ thống với hơn 2,14 triệu tỷ đồng.

Techcombank giảm hơn 19.100 tỷ đồng, Sacombank giảm khoảng 17.553 tỷ đồng, trong khi ACB giảm hơn 16.000 tỷ đồng.