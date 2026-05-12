Dai-ichi Life Việt Nam phải nộp bổ sung hơn 546,3 tỷ đồng tiền thuế, chuyển 3.723 tỷ đồng về công ty mẹ ở nước ngoài

Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Dai-ichi Life Việt Nam, một trong những điểm đáng chú ý nhất là khoản điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ liên quan phát sinh từ các năm trước.

Theo thông tin được đưa ra, sau kết quả kiểm tra của Chi cục thuế Doanh nghiệp lớn trong năm 2025, Dai-ichi Life, do Dai-ichi Life Holdings, Inc (Nhật Bản) nắm 100% vốn, đã phải bổ sung nghĩa vụ thuế với tổng số tiền lên tới hơn 546,3 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Dai-ichi Life Việt Nam

Khoản tiền này liên quan đến một số chi phí hoạt động phát sinh trong các năm trước và cho thấy những thách thức trong việc quản trị để tuân thủ và diễn giải luật thuế tại thị trường nội địa.

Chuyển hàng ngàn tỷ đồng lợi nhuận về công ty mẹ

Mặc dù lợi nhuận thuần trong năm 2025 sụt giảm hơn 23%, đạt trên 1.663 tỷ đồng, Dai-ichi Life Việt Nam vẫn thực hiện một đợt phân phối lợi nhuận "khủng".

Theo Nghị quyết của Hội đồng Thành viên, công ty đã phê duyệt chia 3.723 tỷ đồng lợi nhuận cho công ty mẹ là Dai-ichi Life Holdings, Inc. tại Nhật Bản, tăng vọt 323% so với con số 881 tỷ đồng của năm 2024.

Khoản chi trả này, kết hợp với nghĩa vụ thuế bổ sung, đã khiến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp co hẹp từ hơn 21.296 tỷ VND xuống còn gần 18.690 tỷ đồng chỉ sau một năm. Biên khả năng thanh toán của công ty cũng giảm đáng kể từ 228% xuống còn 192%.

Lợi nhuận giảm hơn 23%

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp đang ghi nhận mức tăng trưởng âm. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2025 đạt hơn 17.457 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2024. Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt hơn 18.135 tỷ đồng.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tiếp tục dẫn đầu với gần 8.211,6 tỷ đồng; tuy nhiên giảm 16,9% so với 9.884 tỷ đồng của năm trước. Nhóm bảo hiểm bán kèm đóng góp hơn 5.048 tỷ đồng, tăng 8,1%. Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp và liên kết đơn vị mang về lần lượt 2.295 tỷ đồng và 2.194 tỷ đồng, tăng 6,8% và 1,1%.

Trong khi doanh thu đi xuống, gánh nặng chi phí lại gia tăng tạo áp lực lớn lên lợi nhuận. Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm vọt lên hơn 5.929 tỷ đồng, tương đương tăng 16,3%. Khoản mục tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc cũng tăng 7,2%, chiếm gần 7.803 tỷ đồng. Hệ quả là tổng số dư dự phòng nghiệp vụ tăng 15,9%, lên trên 58.792 tỷ đồng vào cuối năm.

Hoạt động đầu tư tài chính đóng vai trò bù đắp lợi nhuận cho toàn bộ doanh nghiệp. Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 4.284 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1% so với năm 2024. Nguồn thu chủ yếu đến từ các danh mục đầu tư có thu nhập cố định. Thu nhập lãi từ trái phiếu mang về 2.648,7 tỷ đồng, tăng 12,8%. Lãi tiền gửi đạt 846,1 tỷ đồng, tăng 39,8%.

Nguồn thu này đã giúp công ty giữ được lợi nhuận kế toán trước thuế ở mức trên 2.173 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ. Kết quả là lợi nhuận sau thuế của Dai-ichi Life Việt Nam trong năm 2025 đạt hơn 1.663 tỷ đồng, giảm 23,3%.

Cuối năm 2025, Công ty nắm giữ 50.701 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, tăng 14,4% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu Chính phủ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất với giá trị ghi sổ đạt hơn 27.874 tỷ đồng vào cuối năm 2025, sụt giảm nhẹ 0,45% so với đầu năm.

Ngược lại, trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng 27,8%, đạt giá trị ghi sổ 17.460 tỷ đồng. Song song đó, doanh nghiệp cũng phân bổ 11.295 tỷ đồng cho đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 18,4% so với đầu năm.