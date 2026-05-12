Ngân hàng thứ ba trả cổ tức tiền mặt trong tháng 5, dự chi gần 4.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa thông báo 18/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/5 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/5/2026.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, VPBank sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Với gần 8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính ngân hàng sẽ chi gần 4.000 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

VPBank là ngân hàng thứ ba công bố kế hoạch chia cổ tức và chốt quyền trong tháng 5, sau LPBank và Techcombank.

Trước đó, LPBank cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt vào ngày 15/5 với tỷ lệ lên tới 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Với gần 3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền LPBank dự kiến chi trả cho cổ đông lên tới gần 8.962 tỷ đồng – mức cao nhất hệ thống ngân hàng năm nay.

Techcombank cũng đã công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%, với tổng số tiền chi trả dự kiến hơn 4.960 tỷ đồng. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức của cổ đông là 20/5/2026. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến vào 10/06/2026. Đây là năm thứ ba liên tiếp ngân hàng này duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Không chỉ trả cổ tức tiền mặt, VPBank còn được cổ đông thông qua kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong năm nay thông qua phát hành cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04%. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng từ hơn 79.339 tỷ đồng lên khoảng 100.000 tỷ đồng.