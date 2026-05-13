Chiều 13/5: Giá vàng miếng và vàng nhẫn đều đi xuống

Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ giá vàng miếng và vàng nhẫn đều giảm 500 nghìn đồng/lượng xuống 162,0 – 165,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải trong khi đó niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 162,0 – 164,9 triệu đồng/lượng. Công ty SJC áp dụng mức 161,1 – 164,8 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay xoay quanh mốc 4.700 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với sáng nay.

Lúc 9h00, giá vàng miếng đồng loạt giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết 162,0 – 165,0 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn vẫn giữ nguyên mức 162,3 – 165,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng xuống 162,0 – 165,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn giữ nguyên 162,5 – 165,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng Tiểu Kim Cát 24k loại 0,1 chỉ ở mức 1,620 – 1,649 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Đầu giờ sáng hôm nay ngày 13/5, giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn phổ biến ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC.

Giá vàng tại DOJI

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối ngày 12/5 tăng mạnh gần 100 USD/ounce và lại vượt mốc 4.700 USD/ounce. Hiện giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.724 USD/ounce.

Giá vàng khó bứt phá hẳn trên vùng 4.700 USD/ounce do vẫn chịu áp lực từ các chỉ số kinh tế mới của Mỹ cho thấy triển vọng giảm lãi suất khó khăn. Lạm phát tại Mỹ tăng nóng hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và đồng USD mạnh lên, qua đó lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn còn sót lại liên quan đến rủi ro nguồn cung tại Trung Đông.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tiếp tục tạo áp lực lên thị trường kim loại quý từ kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. CPI tăng 0,6% so với tháng trước, sau khi tăng 0,9% trong tháng 3, trong khi lạm phát hàng năm tăng lên 3,8% từ mức 3,3%. CPI lõi tăng 0,4% theo tháng và tăng 2,8% theo năm. Giá năng lượng tăng 3,8% trong tháng 4, còn giá xăng tăng 5,4%.

Theo Kitco News, diễn biến lạm phát tạo ra các tín hiệu trái chiều đối với nhóm kim loại quý: áp lực giá cả dai dẳng củng cố vai trò trú ẩn của tài sản cứng, song lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh hơn đã hạn chế đà tăng của vàng. Trong khi đó, bạc tiếp tục vượt trội hơn vàng khi thị trường vẫn đánh giá cao vai trò kép của bạc vừa là kim loại công nghiệp vừa là tài sản tiền tệ, ngay cả khi vàng gặp khó khăn trong việc bứt phá lên vùng giá cao của phiên giao dịch thứ Ba.

Việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh tham gia Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) với tỷ lệ phiếu 51-45 cũng làm gia tăng phần bù rủi ro liên quan đến tính độc lập trong hoạch định chính sách của Fed, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, tác động trước mắt được đánh giá là còn hạn chế nếu thị trường chưa phản ánh kỳ vọng Fed sẽ sớm thay đổi vị trí chủ tịch và kéo lãi suất thực xuống thấp hơn.

Đối với thị trường tài chính nói chung, cuộc bỏ phiếu này có thể khiến giới đầu tư tập trung nhiều hơn vào uy tín của Fed, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ. Kịch bản ông Warsh trở thành Chủ tịch Fed có thể hỗ trợ thị trường chứng khoán nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất gia tăng, nhưng vàng sẽ hưởng lợi mạnh hơn nếu niềm tin vào khả năng kiểm soát lạm phát độc lập của Fed suy yếu.

Dữ liệu kinh tế đáng chú ý tiếp theo của Mỹ sẽ là chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4, công bố vào 8h30 sáng thứ Tư theo giờ miền Đông Mỹ (ET), tiếp theo là số liệu giá nhập khẩu và xuất khẩu công bố vào cùng khung giờ ngày thứ Năm. Những dữ liệu này sẽ giúp thị trường đánh giá liệu cú sốc giá năng lượng trong tháng 4 có đang lan sang biên lợi nhuận của nhà sản xuất và giá hàng hóa thương mại hay không.