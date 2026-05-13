Hơn 95% hồ sơ hoàn thuế tự động, vì sao tiền chưa về tài khoản?

Người nhận tiền sau vài ngày, người chờ nhiều tuần

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm nay được đánh giá đơn giản và thuận tiện hơn nhờ hệ thống tự động, giải quyết sau 6 ngày làm việc, song thời gian nhận tiền hoàn thực tế giữa các hồ sơ còn chênh lệch, kéo dài, khiến nhiều người nộp thuế băn khoăn.

Chị Thùy Linh - nhân viên văn phòng tại Hà Nội - cho biết, hồ sơ hoàn thuế của chị được cơ quan thuế thông báo chấp nhận ngày 29/4 và đến ngày 11/5 đã nhận được tiền hoàn vào tài khoản. Theo chị, các bước kê khai, nộp hồ sơ đều khá dễ thực hiện trên điện thoại.

“Tôi chỉ mất khoảng vài phút để kiểm tra tờ khai gợi ý và gửi hồ sơ. So với trước thì thuận tiện hơn nhiều”, chị Linh nói và cho biết, thời gian xử lý giữa các hồ sơ không đồng đều. Một số đồng nghiệp nộp hồ sơ trước nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hoàn, trong khi có người chỉ mất chưa đầy một tuần để tiền về tài khoản. Có đồng nghiệp mất nhiều thời gian hơn do lỗi người phụ thuộc.

Cơ quan thuế nhận thông báo giải quyết hồ sơ trong 6 ngày làm việc, nhưng từ 20/4 đến nay nhiều người nộp thuế chưa nhận được thêm thông báo, tiền chưa về tài khoản.

Trong khi đó, chị Đặng Hoa - làm việc tại TPHCM - cho biết đã nhận được thông báo chấp nhận tờ khai thuế từ ngày 20/4 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế . Chị Hoa đã gửi email tới cơ quan thuế để hỏi về tình trạng hồ sơ.

“Tin nhắn của cơ quan thuế có ghi sẽ kiểm tra, giải quyết trong 6 ngày làm việc nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nhận được tiền nên khá sốt ruột”, chị Hoa chia sẻ.

Anh Trần Quang Việt - nhân viên văn phòng tại TPHCM - cũng cho biết, hồ sơ đề nghị hoàn hơn 13 triệu đồng của anh đã được chấp nhận từ ngày 29/4, nhưng vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế.

Trên các diễn đàn thuế, vấn đề được thảo luận nhiều, sôi nổi nhất trong thời gian gần đây cũng là thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân. Nhiều người bày tỏ sốt ruột, muốn tra cứu tiến độ, khi đã quá 6 ngày theo thông báo của cơ quan thuế, hồ sơ đã được hệ thống thông báo chấp nhận, vẫn chưa có tiền về tài khoản.

Những nguyên nhân kéo dài thời gian xử lý

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện Cục Thuế cho biết, hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được triển khai từ tháng 4/2025, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống tối đa còn 6 ngày làm việc.

Theo đại diện Cục Thuế, đến ngày 30/4 vừa qua, số lượng tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nộp điện tử đạt hơn 1,31 triệu hồ sơ, trong đó khoảng 1,08 triệu hồ sơ có đề nghị hoàn thuế. Qua rà soát, hơn 1,026 triệu hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động, chiếm khoảng 95% tổng số hồ sơ. Số tiền hoàn gần 4.882 tỷ đồng.

Cơ quan thuế đã ban hành hơn 763.000 lệnh hoàn và chuyển Kho bạc Nhà nước chi hoàn khoảng 3.566 tỷ đồng cho người nộp thuế. Tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế tự động năm nay (hơn 95%) đã tăng vọt so với năm 2025 (36,4% - 282.000 hồ sơ).

Để được hệ thống xử lý hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động nhanh chóng, Thuế TPHCM khuyến cáo người nộp thuế rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin định danh cá nhân như họ tên, ngày sinh, số CCCD/CMND và thông tin người phụ thuộc, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế .

Cơ quan thuế cũng khuyến nghị người dân sử dụng chức năng “tờ khai gợi ý” trên ứng dụng eTaxMobile hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để tạo và nộp hồ sơ quyết toán.

Ngoài ra, cá nhân cần rà soát, hoàn tất các nghĩa vụ thuế còn thiếu của những năm trước nếu có. Việc còn tồn tại nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý hoàn thuế tự động.

Hỗ trợ lập tờ khai quyết toán trên eTax Mobile và Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Một lưu ý quan trọng khác là tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn phải là tài khoản chính chủ, đã được định danh tại ngân hàng và thông tin khớp đúng với dữ liệu dân cư.

Nếu hồ sơ có vướng mắc, người nộp thuế cần theo dõi chức năng "Tra cứu phản ánh quyết toán thuế" và gửi bổ sung giải trình qua phương thức điện tử, tránh để phát sinh kéo dài thời gian xử lý...