Vietcombank, BIDV, Techcombank,... sẽ thu phí chuyển khoản trong những trường hợp sau

Trong bối cảnh các ngân hàng đẩy mạnh miễn phí giao dịch số, chuyển tiền vẫn là dịch vụ được phần lớn khách hàng mặc định “không mất phí”.

Tuy nhiên, trên thực tế, các ngân hàng vẫn có thể áp dụng thu phí trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt khi giao dịch có giá trị lớn hoặc phát sinh điều kiện đặc thù.

Tại Vietcombank , phần lớn giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 trên nền tảng số hiện được miễn phí, kể cả khi chuyển sang ngân hàng khác. Tuy nhiên, theo biểu phí từ ngày 02/03/2026, ngân hàng thu phí khi khách hàng thực hiện các giao dịch giá trị lớn theo cách “tách lệnh”.

Cụ thể, với các khoản chuyển từ 500 triệu đồng trở lên, nếu người dùng lựa chọn chia nhỏ thành nhiều giao dịch để thực hiện qua kênh nhanh 24/7, Vietcombank sẽ thu 9.000 đồng cho mỗi giao dịch gốc. Ngoài ra, một số giao dịch đặc thù như nộp thuế vào tài khoản kho bạc tại ngân hàng khác với giá trị từ 500 triệu đồng cũng bị tính phí theo tỷ lệ 0,005%, tối đa 175.000 đồng/giao dịch.

Theo BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VIETCOMBANK TỪ 2/3/2026.

BIDV miễn phí gần như toàn bộ giao dịch chuyển tiền trên BIDV Smart Banking. Ngân hàng chỉ thu phí chuyển tiền đối với một số giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua ATM/CDM, các máy giao dịch tự động . Với giao dịch dưới hoặc bằng 500.000 đồng, phí là 2.000 đồng/lần; từ 500.001 đồng đến 2 triệu đồng là 5.000 đồng; còn từ trên 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng là 7.000 đồng.

Khi giao dịch vượt mốc 10 triệu đồng, BIDV chuyển sang cách tính theo tỷ lệ phần trăm thay vì thu cố định. Cụ thể, ngân hàng thu 0,02% trên tổng số tiền chuyển, với mức tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch . Điều này đồng nghĩa, nếu khách hàng thực hiện chuyển nhanh 24/7 số tiền 500 triệu đồng, mức phí sẽ được tính khoảng 100.000 đồng cho một giao dịch.

Phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 của BIDV trên máy giao dịch tự động áp dụng từ ngày 16/03/2026

Theo biểu phí mới của Techcombank từ 23/4/2026, với chuyển tiền từ tài khoản VND qua ngân hàng điện tử (F@st iBank, F@st Mobile), Techcombank áp dụng chính sách miễn phí gần như tuyệt đối. Toàn bộ các giao dịch chuyển khoản đi trong nước, bao gồm chuyển cùng hệ thống, chuyển liên ngân hàng qua hệ thống thanh toán và chuyển nhanh 24/7 qua số tài khoản hoặc số thẻ, đều được miễn phí.

Ngược lại, nếu khách hàng thực hiện chuyển khoản tại quầy, phí bắt đầu được tính theo giá trị giao dịch. Với chuyển khoản cùng hệ thống, nếu số tiền từ 20 triệu đồng trở xuống, mức phí là 3.000 đồng/giao dịch; nếu trên 20 triệu đồng, phí được tính 0,02% giá trị giao dịch, nhưng không vượt quá 1.000.000 đồng. Trường hợp chuyển giữa các tài khoản của cùng một khách hàng thì vẫn được miễn phí.

Đối với chuyển khoản khác hệ thống (liên ngân hàng) tại quầy, Techcombank áp dụng 0,0175% giá trị giao dịch, đồng thời quy định mức tối thiểu 20.000 đồng và tối đa 1.000.000 đồng/giao dịch.

Techcombank còn áp dụng một khoản phí bổ sung trong trường hợp đặc thù: nếu khách hàng vừa nộp tiền mặt vào tài khoản và thực hiện chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc, ngân hàng thu thêm 0,01% giá trị giao dịch, với tối thiểu 10.000 đồng và tối đa 1.000.000 đồng.