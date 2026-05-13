Việt Nam sắp có thêm ngân hàng cán mốc tài sản 3 triệu tỷ, SHB và HDBank chuẩn bị chạm cột mốc mới

Theo số liệu từ báo cáo tài chính quý I/2026 của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán, BIDV tiếp tục là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống với hơn 3,388 triệu tỷ đồng, tăng gần 57.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,7% so với cuối năm 2025. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 3 triệu tỷ đồng từ giữa năm ngoái và tiếp tục duy trì khoảng cách với phần còn lại của hệ thống.

Đáng chú ý, VietinBank đang trở thành ứng viên tiếp theo gia nhập “câu lạc bộ 3 triệu tỷ”. Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của ngân hàng này đạt hơn 2,924 triệu tỷ đồng, tăng hơn 156.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,6% chỉ sau một quý. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, VietinBank chỉ còn cách cột mốc 3 triệu tỷ đồng khoảng 76.000 tỷ đồng và có thể đạt mức này ngay trong quý II/2026.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank cũng ghi nhận quy mô tài sản tăng lên hơn 2,55 triệu tỷ đồng, tăng gần 109.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,5% so với cuối năm 2025.

MB kết thúc quý I/2026 với tổng tài sản đạt hơn 1,611 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô tài sản của ngân hàng này giảm nhẹ khoảng 4.500 tỷ đồng, tương ứng giảm 0,3% so với cuối năm trước.

Trong khi đó, VPBank ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất nhóm tư nhân khi tổng tài sản tăng thêm gần 112.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,9%, lên hơn 1,372 triệu tỷ đồng. Với diễn biến trên, VPBank đã tạo khoảng cách khá xa so với Techcombank khi tổng tài sản của nhà băng này giảm nhẹ 0,2% so với cuối năm 2025, xuống còn 1,19 triệu tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, HDBank có tổng tài sản hơn 984.000 tỷ đồng, tăng hơn 53.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Với khoảng cách chỉ còn chưa đầy 16.000 tỷ đồng, HDBank gần như chắc chắn sẽ gia nhập nhóm ngân hàng có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng trong năm nay nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng hiện tại.

Tổng tài sản HDBank tăng mạnh trong những năm gần đây chủ yếu đến từ việc mở rộng nhanh chóng dư nợ cho vay khách hàng dựa trên nền tảng vốn vững chắc. Đây cũng là giai đoạn ngân hàng đẩy mạnh phát triển tệp khách hàng bán lẻ, tài chính tiêu dùng, doanh nghiệp SME cũng như hệ sinh thái hàng không – tiêu dùng.

Tương tự, SHB cũng áp sát quy mô 1 triệu tỷ đồng khi tổng tài sản đạt hơn 930.000 tỷ đồng vào cuối quý I/2026, tăng gần 39.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,4% so với cuối năm trước. Chỉ trong vòng hai năm, tổng tài sản của SHB đã tăng thêm hơn 309.000 tỷ đồng, tương đương gần 50%. Và với tốc độ tăng hiện tại, nhà băng này sẽ sớm cán mốc tài sản triệu tỷ trong nửa cuối năm 2026.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận quy mô tài sản tăng trong quý đầu năm như TPBank tăng 4,2% lên hơn 527.000 tỷ đồng, VIB tăng 1,4% lên hơn 564.000 tỷ đồng, SeABank tăng 1,7% lên hơn 403.000 tỷ đồng và OCB tăng 6,5% lên hơn 344.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận tổng tài sản sụt giảm so với cuối năm 2025. Sacombank giảm hơn 57.500 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,3%, xuống còn khoảng 859.572 tỷ đồng. LPBank giảm gần 25.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 4,1%, còn Nam A Bank giảm khoảng 9.100 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,2%.

Tính chung toàn hệ thống, quy mô tài sản của các ngân hàng tiếp tục mở rộng thêm gần 533.000 tỷ trong quý I/2026, tương ứng mức tăng gần 2,5%.

Đáng chú ý, số lượng ngân hàng sở hữu tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Nếu đầu năm 2025 mới chỉ có 5 ngân hàng vượt mốc này gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB và Agribank thì đến quý I/2026, ACB, VPBank và Techcombank đã chính thức gia nhập nhóm, nâng tổng số lên 8 ngân hàng. Trong khi đó, HDBank và SHB đang ở rất gần cột mốc này.

Quá trình mở rộng quy mô của các ngân hàng diễn ra trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là trong năm 2025. Việc đẩy mạnh cho vay, đầu tư trái phiếu và gia tăng tài sản sinh lời khiến bảng cân đối của nhiều ngân hàng phình to nhanh chóng. Theo đó, chỉ trong vòng 2 năm qua, tổng tài sản của nhóm 27 ngân hàng đã tăng thêm gần 7 triệu tỷ đồng, tương đương tăng 47%.