Công bố 10 Công ty Bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

CafeF tiếp tục công bố danh sách Top 10 công ty bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam – là danh sách thứ 3 thuộc chuỗi các danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước theo số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024.

Trong đó, VNTAX 200 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh). Còn PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.

Với tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp từ các doanh nghiệp hàng đầu, đây là bảng vinh danh nộp ngân sách duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế.

Danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 năm 2025 – dựa trên số liệu của năm 2024 – bao gồm các bảng xếp hạng chung và xếp hạng theo một số nhóm ngành lớn như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Hàng tiêu dùng, Bán lẻ… sẽ được công bố lần lượt trong tháng 8/2025.

Top 10 công ty bảo hiểm nộp ngân sách 7.800 tỷ đồng trong năm 2024

Với vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của thị trường tài chính, các công ty bảo hiểm đang ngày càng trở thành một trong những lĩnh vực có đóng góp ngân sách lớn cho nền kinh tế.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), năm 2024 là năm tương đối khó khăn của ngành khi doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước giảm nhẹ 0,3% so với năm 2023; trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ giảm 5,7%. Tuy vậy, các doanh nghiệp trong ngành vẫn tăng đáng kể số nộp ngân sách cho nhà nước.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính cho thấy có 23 công ty bảo hiểm có mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên trong năm 2024. Trong đó, Top 10 gồm các công ty có mức nộp từ 300 tỷ đồng trở lên với tổng mức nộp đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Dẫn đầu là Tập đoàn Bảo Việt và PVI Holdings – với số nộp đạt trên 1.000 tỷ đồng. Đây là đều là các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình đa ngành, kinh doanh nhiều loại bảo hiểm khác nhau gồm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tái bảo hiểm cũng như có cả chứng khoán, quản lý quỹ…

Trong 8 vị trí còn lại, có 5 đơn vị các công ty bảo hiểm nhân thọ gồm AIA, Cathay Life, Dai-ichi Life, Manulife và Prudential. Ba đơn vị còn lại là các công ty bảo hiểm phi nhân thọ gồm BIC, PG Insurance và MIC.

Do đặc thù hoạt động, các công ty bảo hiểm nhân thọ chủ yếu nộp ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân còn các công ty phi nhân thọ nộp chủ yếu từ thuế VAT và thu nhập doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp bảo hểm nhân thọ top đầu ở trên thị trường, AIA Việt Nam, một thành viên của Tập đoàn AIA, là một trong những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh nhất và hoạt động kinh doanh ổn định, đều đặn nộp ngân sách lớn. Trong 2 năm gần nhất, AIA đều nộp ngân sách nhà nước hơn 600 tỷ đồng mỗi năm.

Công ty sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, từ bảo hiểm nhân thọ truyền thống đến các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời khách hàng. Tính đến cuối tháng 6 năm 2025, AIA Việt Nam đang phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng thông qua mạng lưới gần 200 văn phòng trên toàn quốc, đồng thời đã chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 15,5 nghìn tỷ đồng.