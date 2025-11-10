Máy lọc nước Hydrogen Ion Kiềm HyperS cung cấp hai loại nước cho mọi lứa tuổi

Nguồn nước sinh hoạt tại Việt Nam chủ yếu từ nước máy đô thị hoặc nước ngầm. Nước máy có thể chứa clo, kim loại nặng hoặc tạp chất từ đường ống. Nước ngầm thường có hàm lượng muối, canxi, sắt cao, dễ gây cặn. Do đó, công nghệ RO với màng lọc 0,0001 micron loại bỏ 99,99% vi khuẩn, kim loại nặng và tạp chất được xem là phù hợp hơn công nghệ UF (sử dụng màng lọc sợi rỗng).

Công nghệ tấm màng từ Mỹ có khả năng loại bỏ 99,99% vi khuẩn

Hệ thống lõi lọc quyết định chất lượng nước. Bộ lõi lọc thô gồm 3 lõi đúc liền loại bỏ cặn bẩn, cát, gỉ sét. Màng lọc RO với công nghệ tấm màng từ Mỹ giúp loại bỏ 99,99% vi khuẩn, virus, kim loại nặng. Bộ lõi chức năng bổ sung khoáng chất sau khi nước đã được lọc qua màng RO.

Các dòng máy lọc nước Hòa Phát sử dụng màng lọc nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc và Thái Lan, đạt chứng nhận NSF/ANSI của WHO. Máy lọc nước Hydrogen Ion Kiềm HyperS có 12 lõi, trong đó cõ 8 lõi chức năng, tạo ra nguồn nước giàu khoáng, tốt cho hệ tiêu hóa, làn da và sức đề kháng.

Cụm 8 lõi chức năng Ultra H8.0 giúp nâng cao chất lượng nước chảy qua lõi

Mỗi lứa tuổi có nhu cầu về nguồn nước khác nhau. Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa và đề kháng yếu, cần nước tinh khiết tuyệt đối. Người lớn tuổi ưu tiên nước hydrogen giúp trung hòa axit, hỗ trợ tiêu hóa và tim mạch, cải thiện hấp thu dưỡng chất. Người trưởng thành cần nước giàu khoáng bổ sung năng lượng, hỗ trợ chuyển hóa và duy trì sức khỏe tổng thể.

Đáp ứng các nhu cầu này, máy lọc nước Hydrogen Ion Kiềm HyperS cung cấp hai loại nước trong cùng một thiết bị: nước RO tinh khiết cho trẻ nhỏ và chế biến thực phẩm; nước Hydrogen Ion Kiềm giúp trung hòa axit dư thừa, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da cho người trưởng thành và người lớn tuổi.

Công nghệ điện phân có màng ngăn giúp tăng gấp đôi hàm lượng hydrogen trong nước

Sản phẩm trang bị công nghệ tấm màng từ Mỹ kết hợp hệ thống điện phân đa tầng, tạo nước có hàm lượng hydrogen 880-1800 ppb và chỉ số ORP từ -350 đến 0mV, bảo toàn khoáng chất có lợi.

Máy có bảng điều khiển thân thiện, chế độ nước nóng, lạnh, Hydrogen, tinh khiết tích hợp, công suất lọc 15L/giờ, vỏ thép sơn tĩnh điện kết hợp mặt kính cường lực Matt Surface chống bám bẩn.

Hòa Phát đầu tư Trung tâm sản xuất Điện máy gia dụng với nguồn vốn hơn 1.000 tỷ đồng, diện tích 15 ha tại KCN Hòa Mạc, Ninh Bình. Nhà máy vận hành với công suất giai đoạn 1 là 300.000 máy lọc nước và 200.000 máy làm mát không khí mỗi năm, dự kiến giai đoạn 2 nâng công suất lên 1.500.000 sản phẩm mỗi năm. Hiện tại, nhà máy tại Hà Nam bổ sung dây chuyền RO với năng suất 500 máy/ ngày. Điện máy gia dụng Hòa Phát cũng đang xây dựng Tổ hợp R&D và sản xuất bo mạch PCBA (5 tầng x 7.000 m²/tầng), dự kiến hoàn thành 12/2025, từng bước tự chủ sản xuất, trong đó máy lọc nước là một trong những dòng hàng chủ lực.