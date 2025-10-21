Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp xe tải báo cáo tăng trưởng ấn tượng, hoàn thành kế hoạch năm trước thời hạn

21-10-2025 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID – MCK: VVS) vừa công bố báo cáo tài chính Quý III/2025, ghi nhận doanh thu thuần lũy kế tăng 103% và lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 173,7 % so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, VIMID đã hoàn thành kế hoạch 2025 chỉ trong chưa đầy 9 tháng.

Doanh nghiệp xe tải báo cáo tăng trưởng ấn tượng, hoàn thành kế hoạch năm trước thời hạn- Ảnh 1.

VIMID (VVS) là doanh nghiệp chuyên phân phối các dòng xe tải hạng trung - hạng nặng, kinh doanh phụ tùng chính hãng và chuỗi trạm dịch vụ, đại lý uỷ quyền chính thức của Sinotruk tại Việt Nam. Tính đến nay, công ty đã và đang vận hành hệ thống chi nhánh và đại lý ủy quyền lên đến 23 trạm dịch vụ trên toàn quốc.

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, doanh thu thuần lũy kế tính đến Quý III/2025 của VIMID đạt 5.444 tỷ đồng, tăng hơn 103% so với cùng kỳ năm 2024 (2.680 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế tính đến hết quý III đạt gần 213 tỷ đồng, tăng trưởng lên đến gần 174% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, doanh thu lũy kế 9 tháng năm 2025 đã vượt 30% và lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành 137% so với kế hoạch đề ra của 2025, cho thấy sức bật ấn tượng của doanh nghiệp trên đà tăng trưởng bền vững.

Doanh nghiệp xe tải báo cáo tăng trưởng ấn tượng, hoàn thành kế hoạch năm trước thời hạn- Ảnh 2.

Lý giải về kết quả này, Công ty cho biết hoạt động kinh doanh tăng cao chủ yếu nhờ thị trường vận tải và xây dựng sôi động khi đầu tư công được đẩy mạnh. Cụ thể, ngày 19/8/2025 vừa qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã cắt băng khánh thành và khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó có 8 dự án trọng điểm quốc gia. Việc hàng loạt dự án hạ tầng lớn được triển khai đồng loạt đã kéo theo nhu cầu tăng mạnh đối với xe tải, xe đầu kéo và phương tiện chuyên dụng – chính là các dòng sản phẩm chủ lực mà VIMID đang phân phối trên thị trường.

Kết quả kinh doanh tích cực của VIMID trong quý III phản ánh tác động cộng hưởng giữa chính sách đầu tư công, nhu cầu vận tải hàng hóa tăng và chiến lược mở rộng hệ sinh thái kinh doanh của doanh nghiệp. Trước đó, tính chung trong 6 tháng đầu năm 2025, VIMID cũng đã ghi nhận báo cáo lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đến 306% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, cổ phiếu VVS đã thiết lập mức giá lịch sử 54.000 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 20/10/2025, tăng 13% so với phiên ngày 17/10/2025. Diễn biến này là tín hiệu khả quan cho các nhà đầu tư, đặc biệt bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam giảm kỷ lục khi VN-Index mất 95 điểm, tương đương giảm 5,47%.

Bước sang Quý IV/2025, VIMID tiếp tục tập trung nguồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng bền vững, với trọng tâm là phát triển dòng sản phẩm xe tải xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tối ưu hóa hệ thống vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2025, đồng thời củng cố nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030 – giai đoạn được định hướng là tăng trưởng mạnh mẽ, đột phá sáng tạo và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp xe tải báo cáo tăng trưởng ấn tượng, hoàn thành kế hoạch năm trước thời hạn- Ảnh 3.

 

Kim Ngân

