Làm ngân hàng lương 30-40 triệu, nghỉ việc xong phải đi tham vấn tâm lý: "Góc khuất” chỉ người trong ngành mới hiểu

Chúng ta thường nghĩ gì khi nhắc tới công việc "làm nhân viên ngân hàng"? Phải chăng là lương cao, thưởng nhiều? Chuyện nhân viên ngân hàng được thưởng Tết tới 3-4 tháng lương là việc cũng chẳng còn lạ gì nữa. Nhưng thực tế thì sao, nhất là trong bối cảnh nhiều ngân hàng tại Việt Nam đang cắt giảm nhân sự như lúc này?

Dạo 1 vòng Threads, nghe "hội banker" trải lòng mới thấy: Đúng là chẳng có công việc nào lương cao, thưởng nhiều mà lại nhàn!

Người tính bỏ nghề, người than làm ngân hàng xong "phải đi tham vấn tâm lý"

Mới đây, 1 nhân viên ngân hàng với thâm niên 11 năm, đã chia sẻ thế này: "Mình quá mệt mỏi và áp lực với công việc, đang phân vân có nên từ bỏ công việc với thu nhập 30-40 triệu/tháng để học make up chuyên nghiệp và làm nghề make up không nhỉ?" .

"Nếu không làm trong ngành sẽ không thể hiểu được, và có nói cũng khó ai hiểu được... Tâm lý lúc nào cũng căng như dây đàn" - Tâm sự của một "banker" với 11 năm kinh nghiệm (Ảnh chụp màn hình)

Trong một topic khác thu hút 43,2 nghìn lượt xem trên Threads, về chủ đề "góc khuất ngành ngân hàng", nhiều người là "cựu nhân viên ngân hàng" cũng có chung chia sẻ: Nhìn ngoài hào nhoáng chứ làm rồi mới thấy áp lực kinh khủng cỡ nào.

"Vừa đi làm vừa khóc, đi sớm về muộn, nghỉ làm ngân hàng xong phải đi tham vấn tâm lý" (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, nhiều "banker" khác cũng giãi bày tâm sự. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh nhưng điểm chung đều là: Lương có thể cao, thưởng có thể nhiều - không sai, nhưng cái giá đằng sau đó là áp lực KPI quá sức chịu đựng.

"Mình đây, mình làm ngân hàng từ hồi 2011, hồi đấy chưa có cắt giảm nhân sự như bây giờ mà đã áp lực không chịu nổi rồi. Mình làm được 1 năm thì nghỉ, phải gọi là KPI quá sức chịu đựng của con người luôn ấy. Nghỉ ngân hàng xong mình nhảy sang làm xuất nhập khẩu, cũng vất cũng áp lực nhưng không nhằm nhò gì so với làm ngân hàng. Thế nên mình hay đùa đã thử qua môi trường ngân hàng rồi thì áp lực của môi trường khác là chuyện nhỏ thôi" - Một người kể.

"Mình đã từng kinh qua 2 ngân hàng, tổng thời gian làm ngân hàng là 7 năm và mình xác nhận là môi trường ngân hàng cạnh tranh không được lành mạnh lắm đâu, không phải cứ giỏi cứ cố gắng là được thăng tiến. Không có quan hệ, không có bệ đỡ thì hoặc là bị dồn cho tự xin nghỉ hoặc là mãi không được lên chức" - Một người bộc bạch.

"Buồn cười nhất là cứ đến Tết là chẳng hiểu sao đâu đâu cũng thấy tin nhân viên ngân hàng được thưởng 3-4-5 tháng lương. Nó chỉ đúng với 1 bộ phận nhân sự nhỏ ngành ngân hàng thôi. Cùng làm cho 1 hệ thống ngân hàng nhưng thưởng Tết của nhân viên ở hội sở với chi nhánh đã khác nhau rồi, chứ đâu ra mà ai cũng vài tháng lương" - Một người chia sẻ.

Những con số đáng lưu tâm về nhân sự ngành ngân hàng trong 2 năm gần đây

Khoảng thời gian gần đây, thông tin các ngân hàng tiến hành cắt giảm nhân sự, nhận được sự quan tâm của không ít người, đặc biệt là dân văn phòng nói chung và những người đang làm việc trong ngành ngân hàng nói riêng.

Từ tháng 12/2024 đến 5/2026 - chưa đầy 1,5 năm, chỉ riêng 3 ngân hàng lớn là Sacombank, TPBank và VIB, số lượng nhân viên bị cắt giảm đã lên tới 4.636 người.

1. Sacombank cắt giảm 2.736 nhân sự trong vòng 3 tháng

Báo cáo tài chính quý 1/2026 của Sacombank cho thấy: Tính đến cuối tháng 3/2026, ngân hàng và các công ty con còn 14.080 nhân viên, giảm tới 2.736 người so với cuối năm 2025. Đợt cắt giảm này của Sacombank tập trung ở ngân hàng mẹ, với quy mô giảm mạnh từ 15.851 người xuống còn 13.281 người - tương đương mức giảm 2.570 nhân sự.

Cùng với việc thu hẹp nhân sự, chi phí hoạt động của Sacombank cũng giảm 519 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn chi phí cho nhân viên gần như đi ngang ở mức 2.000 tỷ đồng.

2. VIB cắt giảm khoảng 1.400 nhân sự trong vòng 1 năm

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VIB, diễn ra vào ngày 8/4 vừa qua, ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch VIB cho biết: Ngân hàng đặt mục tiêu nâng năng suất của 10.000 nhân viên lên tương đương 20.000 người, thông qua việc ứng dụng AI như một đòn bẩy tăng trưởng.

Chủ tịch VIB cũng cho biết 3 năm qua, VIB liên tiếp ghi nhận số lượng nhân sự giảm. Từ mức 11.800 người vào cuối 2023 giảm về 11.300 người vào cuối 2024, và tinh giảm về 9.900 người vào cuối năm 2025.

Như vậy trong vòng 1 năm (2024-2025), VIB đã cắt giảm 1.400 người - tương đương 12,4% quy mô nhân sự.

3. TPBank cắt giảm gần 500 nhân sự trong 1 năm

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của ngân hàng TPBank, diễn ra vào ngày 24/4 vừa qua, lãnh đạo TPBank cho biết ngân hàng đã thực hiện cắt giảm gần 500 nhân sự trong năm qua, chủ yếu ở các vị trí gián tiếp, trong bối cảnh tái cấu trúc bộ máy và thay đổi mô hình vận hành.

Theo ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank, định hướng của ngân hàng không phải là cắt giảm đơn thuần mà là tái cơ cấu nhân sự. Những vị trí mang tính chất lặp lại, nhập liệu, xử lý thủ công sẽ được tinh giản dần, do hiện nay công nghệ, đặc biệt là AI, có thể thực hiện các công việc này nhanh và chính xác hơn rất nhiều.