SACOMBANK kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao

Động thái kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao lần này diễn ra trong bối cảnh SACOMBANK đang tái cấu trúc bộ máy, bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với trọng tâm nâng cao chất lượng quản trị, đẩy nhanh chuyển đổi số và tối ưu hiệu quả hoạt động toàn hệ thống. Việc bổ sung các nhân sự giàu kinh nghiệm, tư duy đổi mới và năng lực triển khai thực tiễn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Ngân hàng tăng tốc trong thời gian tới.

Ông Lưu Danh Đức (sinh năm 1973) là Thạc sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với hơn 22 năm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong ngành ngân hàng và các tập đoàn lớn. Ông đã tham gia xây dựng, tư vấn và trực tiếp điều hành nhiều chương trình quy mô lớn, bao gồm các dự án lõi ngân hàng, nền tảng số và hệ sinh thái tích hợp.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lưu Danh Đức – Phó Tổng Giám đốc

Trước khi gia nhập SACOMBANK, ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Công nghệ thông tin tại nhiều tổ chức lớn như LPBank, SHB, T&T Group, Sovico, Sun Group, Tasco, VinGroup, VIB... Kinh nghiệm xuyên suốt từ tài chính - ngân hàng đến các tập đoàn đa ngành giúp ông có góc nhìn tổng thể về kiến trúc hệ thống, khả năng dẫn dắt chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng bền vững. Tại SACOMBANK, ông sẽ tập trung thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực dữ liệu và phát triển các giải pháp số hướng đến khách hàng.

Ông Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1973), tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Viễn thông. Với hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn dắt các tổ chức lớn trong lĩnh vực Viễn thông và Tài chính - Ngân hàng, ông Hải là một trong những nhà lãnh đạo hiếm hoi sở hữu cả tư duy công nghệ, năng lực quản trị và tầm nhìn chuyển đổi chiến lược.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc

Trong quá trình công tác, ông Hải từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo then chốt tại Gtel Mobile và VIB như Giám đốc Marketing, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Khối chiến lược và Chuyển đổi mô hình, Giám đốc Khối vận hành, trực tiếp tham gia hoạch định chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi mô hình và nâng cao hiệu quả hoạt động. Gần đây nhất, ông tiếp tục ghi dấu ấn tại LPBank với vai trò Phó Tổng Giám đốc, góp phần xây dựng nền tảng vận hành tinh gọn và hiệu quả. Với nền tảng đa ngành và tư duy cải tiến liên tục, ông sẽ góp phần xây dựng mô hình vận hành tinh gọn, linh hoạt, lấy hiệu quả làm trọng tâm, đồng thời hỗ trợ SACOMBANK nâng tầm chất lượng dịch vụ và khả năng thích ứng trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

Bên cạnh đó, SACOMBANK cũng vừa bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp (hiện đang là Giám đốc Khối Quản trị rủi ro) vào Thành viên Ban điều hành phụ trách lĩnh vực Quản lý rủi ro. Ông Hiệp (sinh năm 1974) bắt đầu công tác tại SACOMBANK từ năm 2006 và có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kiểm soát và quản lý tín dụng. Động thái này càng làm rõ nét chiến lược phát triển thận trọng, tăng trưởng từ nền tảng kết hợp với quản trị rủi ro chặt chẽ của Ngân hàng.

Ông Faussier Loic Michel Marc – Quyền Tổng Giám đốc trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Hiệp – Thành viên Ban điều hành

Hiện Ban điều hành của SACOMBANK gồm ông Faussier Loic Michel Marc - Quyền Tổng Giám đốc, cùng 11 Phó Tổng Giám đốc và 2 Thành viên Ban điều hành, được kiện toàn theo hướng chuyên môn hóa, tăng cường hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.