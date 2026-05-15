Ngân hàng tăng cho vay cá nhân mua nhà

Dòng vốn xoay về người mua cuối cùng

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 của Techcombank, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của ngân hàng này trong ba tháng đầu năm đạt khoảng trên 198.800 tỷ đồng, chiếm 26,44% tổng dư nợ, giảm khá mạnh so với mức 207.027 tỷ đồng ở cuối quý trước. Nếu so với vùng đỉnh vào quý III/2025, dư nợ chung của mảng bất động sản tại Techcombank hiện nay đã giảm khoảng 40.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản vay dành cho cá nhân mua nhà lại tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tỷ trọng cho vay bất động sản đối với doanh nghiệp đã giảm từ 56% xuống 54%.

Đại diện ngân hàng này cho rằng, cho vay cá nhân mua nhà thời gian qua tăng mạnh do nhu cầu nhà ở tại các khu vực đô thị hóa lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao. Phần lớn khách hàng vay vốn với mục đích mua nhà để ở hoặc tích lũy tài sản dài hạn, thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Tại VPBank, xu hướng tăng cho vay người mua nhà thể hiện khá rõ qua việc tổ chức riêng hoạt động cho vay nhà dự án. Cụ thể, cuối tháng 4 vừa qua, ngân hàng này đã công bố vận hành hai Trung tâm cho vay Nhà dự án tại miền Bắc và miền Nam. Các trung tâm tập trung xử lý nhu cầu vay mua và nhận chuyển nhượng nhà dự án, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

VPBank cho biết quy trình phê duyệt và giải ngân khoản vay sẽ diễn ra trong vòng 72 giờ; khách hàng có thể vay mua nhà với thời hạn tới 35 năm, ân hạn gốc linh hoạt. Bên cạnh đó, ngân hàng chấp nhận cho vay trên hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp mà không cần chờ đến khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, qua đó hướng tới nhóm giao dịch nhà dự án có đặc thù pháp lý và tiến độ thanh toán riêng.

Ngoài các ngân hàng trên, ghi nhận thị trường cho thấy từ cuối tháng 4/2026 đến nay, nhiều NHTM tiếp tục công bố hoặc điều chỉnh các gói tín dụng dành cho khách hàng cá nhân mua nhà.

Chẳng hạn, PVcomBank tung ra gói vay dành cho khách hàng cá nhân, gia đình trẻ với lãi suất ưu đãi từ 5,99%/năm, thời hạn vay tới 35 năm và ân hạn gốc tới 36 tháng, áp dụng đến cuối năm 2026. MB triển khai gói tín dụng dành cho khách hàng cao cấp với hạn mức vay mua bất động sản lên tới 200 tỷ đồng; nhóm khách hàng ưu tiên được vay tới 50 tỷ đồng, lãi suất từ 9,5%/năm đi kèm cơ chế thanh toán linh hoạt.

Trong khi đó, BVBank triển khai hai gói tín dụng ưu đãi quy mô 4.800 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân, tập trung vào vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, lãi suất từ 10%/năm. KienlongBank áp dụng lãi suất vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng và sửa chữa bất động sản từ 10,9%/ năm, cố định trong 6 tháng đầu. HDBank đưa ra mức 9,1%/năm cố định 12 tháng và 9,8%/năm cố định 24 tháng đối với khách hàng vay mua nhà.

Chủ đầu tư hợp tác chia sẻ chi phí vốn

Theo ông Nguyễn Lê Nam, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân ACB, xu hướng ưu tiên tài trợ vốn cho người dân, nhất là gia đình trẻ vay mua nhà để ở đang khá phổ biến. ACB đang ưu tiên mạnh nguồn vốn cho nhóm khách hàng này, đồng thời điều chỉnh cơ chế và quy trình để có giải pháp riêng cho từng nhóm khách hàng, từ người làm công ăn lương, chủ doanh nghiệp đến người có thu nhập từ hoạt động nông nghiệp.

Ở phía thị trường, bên cạnh sự hỗ trợ từ ngân hàng, nhiều chủ đầu tư cũng bắt đầu đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất để kích cầu mua nhà. Tại các tỉnh, thành phía Nam, thời gian qua nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn như Vinhomes, Phú Đông Group, Nam Long Group đã phối hợp với các NHTM tài trợ vốn để hỗ trợ một phần lãi suất vay cho người mua nhà. Mức ưu đãi phổ biến khoảng 4-6,5%/năm, thời gian hỗ trợ từ 1-3 năm tùy từng dự án.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, từ quý II/2026 mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà sẽ giảm nhẹ. Diễn biến này phản ánh sự cạnh tranh nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các dự án nhà ở và sự dịch chuyển đáng kể của tín dụng bất động sản theo hướng tập trung nhiều hơn vào khách hàng cuối.