Một ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng cao nhất lịch sử: Hơn 6,7 triệu hộ gia đình hưởng lợi, được Thống đốc khen ngợi

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, tính đến ngày 30/4/2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 468.134 tỷ đồng, tăng 41.715 tỷ đồng (+9,8%) so với năm 2025. Trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương: 79.352 tỷ đồng, tăng 13.261 tỷ đồng so với năm 2025 và tăng 75.543 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW; chiếm tỷ trọng 17%, đạt chỉ tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Năm 2026, NHCSXH được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp và giao tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với các chương trình tín dụng chính sách tối đa 10% so với năm 2025. Ngay sau khi được giao kế hoạch, NHCSXH đã kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đến chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố để tổ chức triển khai thực hiện. Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố đã tham mưu Ban Đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh phân giao chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời, chỉ đạo sát sao công tác rà soát đối tượng, đảm bảo tổ chức giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách tại địa phương.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 68.025 tỷ đồng, với hơn 951 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến ngày 30/4/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 445.957 tỷ đồng, tăng 32.429 tỷ đồng (+7,8%) so với năm 2025, là năm có tăng trưởng dư nợ so với cùng kỳ năm trước cao nhất từ trước đến nay, với hơn 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Dự kiến đến hết ngày 30/6/2026, NHCSXH cơ bản hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 10% được Thủ tướng Chính phủ giao.

Vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 372,8 nghìn lao động, trong đó 2.321 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 1.263 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tạo việc làm; giúp 11.484 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, trong đó 1.109 HSSV vay vốn theo học ngành STEM; xây dựng hơn 762 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, thuê mua, xây dựng mới 3.908 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp…

Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục được duy trì ổn định. Đến ngày 30/4/2026, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống là 2.239 tỷ đồng, chiếm 0,5%/tổng dư nợ.

Phát biểu tại phiên họp, Thống đốc NHNN, Chủ tịch HĐQT NHCSXH Phạm Đức Ấn cho biết, trong những tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN và Nghị quyết của HĐQT, NHCSXH đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một kênh tín dụng đặc thù, giữ vai trò quan trọng và phát huy hiệu quả trong hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Thống đốc đánh giá, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức cả trong và ngoài nước, hệ thống NHCSXH đã nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, đồng lòng vượt qua khó khăn vừa đảm bảo được chất lượng tín dụng tốt, đồng thời quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng ưu đãi các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong thời gian tới, Thống đốc NHNN đề nghị, toàn hệ thống NHCSXH tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; Triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 theo Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch triển khai của HĐQT, Chương trình hành động của Tổng Giám đốc và Kế hoạch triển khai của các địa phương nhằm đạt được các chỉ tiêu Chiến lược đã đề ra;

Phối hợp, tham mưu bộ, ban, ngành liên quan triển khai nội dung về “điều chỉnh hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu của ngân hàng chính sách xã hội” tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV và Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 về Chương trình hành động của Chính phủ; báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung Kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026 cho NHCSXH thêm 2% (từ tối đa 10% lên tối đa 12%).

Thống đốc yêu cầu, các đơn vị trong hệ thống tiếp tục tích cực, chủ động thực hiện công tác tiếp nhận, huy động các nguồn vốn, trong đó đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, nhận tiền gửi 2% của các ngân hàng thương mại nhà nước. Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố tập trung huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường, đảm bảo đủ nguồn vốn để giải ngân đối với kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, ưu tiên huy động vốn trung và dài hạn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo khả năng thanh khoản toàn hệ thống; Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để có các giải pháp đồng bộ, kịp thời cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đồng thời, NHCSXH cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, giám sát từ xa đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn; Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế, mô hình tổ chức, kiện toàn bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong hệ thống. Đặc biệt, NHCSXH chú trọng hơn nữa công tác chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu để nâng cao năng lực quản trị, rút ngắn quy trình thủ tục nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ rủi ro nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng toàn diện, thuận lợi cho các đối tượng khách hàng; Tăng cường công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của NHCSXH…

Thống đốc NHNN, Chủ tịch HĐQT NHCSXH Phạm Đức Ấn tin tưởng, NHCSXH sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026 được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.