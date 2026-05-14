Ba ngân hàng sắp đạt cột mốc chưa từng có tại Việt Nam

Sau nhiều năm liên tục chạy đua tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ và ESOP, ngành ngân hàng Việt Nam đang đứng trước một cột mốc chưa từng có: lần đầu tiên có thể xuất hiện nhiều ngân hàng sở hữu vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng. Nếu các kế hoạch đã được cổ đông thông qua hoàn tất đúng lộ trình, năm 2026 có thể chứng kiến ít nhất ba nhà băng đồng loạt xác lập kỷ lục mới về quy mô vốn, tạo ra bước nhảy vọt chưa từng thấy trong lịch sử ngành.

Hiện tại, ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống là Vietcombank với hơn 83.556 tỷ đồng, theo sau là MB (80.550 tỷ đồng), VPBank (79.339 tỷ đồng), VietinBank (77.669 tỷ đồng), BIDV (72.801 tỷ đồng và Techcombank (70.862 tỷ đồng). Dù vậy, bảng xếp hạng này nhiều khả năng sẽ thay đổi mạnh trong thời gian tới.

Tâm điểm của cuộc đua là Techcombank . Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, Techcombank dự kiến phát hành hơn 4,28 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lên tới 60%. Đợt phát hành này sẽ giúp vốn điều lệ tăng thêm khoảng 42.876 tỷ đồng.

Không dừng ở đó, ngân hàng tiếp tục phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP, tương ứng tăng thêm gần 359 tỷ đồng vốn điều lệ.

Nếu hoàn tất cả hai cấu phần, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 70.862 tỷ đồng lên 113.738 tỷ đồng – mức tăng gần 43.000 tỷ đồng chỉ sau một năm, tương đương quy mô hơn 4 tỷ USD. Đây không chỉ là mức tăng vốn lớn nhất lịch sử ngân hàng này mà còn có thể đưa Techcombank trở thành ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

VPBank cũng đang lên kế hoạch tạo ra bước ngoặt tương tự. Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ từ hơn 79.000 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng thông qua hai giai đoạn.

Trước hết, VPBank sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 26%, qua đó nâng vốn điều lệ lên tròn 100.000 tỷ đồng. Đây được xem là cột mốc mang tính biểu tượng, đánh dấu việc ngân hàng lần đầu gia nhập "câu lạc bộ" vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng.

Ở giai đoạn tiếp theo, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia có thể là đối tác chiến lược hiện hữu hoặc một tổ chức nước ngoài đáp ứng các điều kiện tài chính theo quy định.

Trong khi đó, MB – ngân hàng hiện đứng thứ hai hệ thống về vốn điều lệ – cũng lên kế hoạch vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng ngay trong năm nay.

Theo kế hoạch đã được trình cổ đông, MB dự kiến tăng thêm 22.137 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng quy mô từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn của MB được triển khai theo ba cấu phần. Thứ nhất là phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương ứng phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để tăng vốn hơn 12.000 tỷ đồng.

Tiếp theo là phương án chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10%.

Ngoài ra, MB cũng dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm khoảng 2.000 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất toàn bộ kế hoạch, MB sẽ trở thành ngân hàng thứ ba vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cuộc đua chưa dừng lại ở ba cái tên kể trên.

Vietcombank – ngân hàng đang giữ vị trí số một toàn hệ thống – cũng đã lên kế hoạch tăng vốn mạnh trong năm nay.

Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 1,068 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn thêm khoảng 10.700 tỷ đồng. Song song, Vietcombank tiếp tục triển khai phương án chào bán riêng lẻ tối đa 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư và dự kiến hoàn tất trong năm nay. Nếu thực hiện xong cả hai phương án, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tiến sát ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

BIDV và VietinBank cũng có thể đạt mốc vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2026 hoặc 2027. Hiện vốn điều lệ của hai “ông lớn” này lần lượt ở mức 72.800 tỷ đồng và 77.700 tỷ đồng

Trong năm 2026, BIDV dự kiến tăng thêm tối đa 26.758 tỷ đồng vốn điều lệ, gồm ba cấu phần: tăng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tối đa 4.985,2 tỷ đồng; tăng từ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tối đa 13.972,5 tỷ đồng; và phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng với giá trị tối đa 7.800 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng này cũng đang chờ được phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 – 2025 với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

VietinBank cũng chờ phê duyệt phương án tăng vốn từ lợi nhuận năm 2023 với 12.565 tỷ đồng và năm 2024 khoảng 15.600 tỷ đồng. Nếu hai kế hoạch này được thông qua và triển khai, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến vượt 105.834 tỷ đồng. Đây là kịch bản tăng vốn theo các phương án đã trình, chưa bao gồm lợi nhuận năm 2025.