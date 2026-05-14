BIDV thông báo quan trọng, khách hàng cần chú ý để bảo vệ tiền trong tài khoản

Thời gian gần đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng tội phạm công nghệ cao mạo danh thương hiệu để lừa đảo khách hàng. Thủ đoạn phổ biến nhất là gửi thư điện tử (email) giả mạo ngân hàng với những nội dung mang tính thúc giục hoặc đe dọa như yêu cầu xác minh danh tính, cảnh báo tài khoản có vấn đề hay yêu cầu xác minh giao dịch.

Đáng chú ý, trong các email này luôn được gắn kèm những nút bấm hoặc đường dẫn với dòng chữ kích thích sự tò mò và lo lắng của nạn nhân như "Tiếp tục xác minh" hay "Xác minh ngay". Đánh trúng vào tâm lý sợ tài khoản gặp rủi ro, nhiều người dùng đã vội vàng làm theo hướng dẫn mà không hề hay biết mình đang rơi vào bẫy. Theo chuyên gia an ninh mạng, những đường link ẩn sau các nút bấm này thường chứa mã độc để lây nhiễm vào thiết bị của người dùng. Tinh vi hơn, chúng có thể dẫn thẳng nạn nhân tới một trang web giả mạo có giao diện y hệt nền tảng của ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tên đăng nhập, mật khẩu và cả thông tin thẻ tín dụng.

Email giả mạo chứa đường dẫn không an toàn

Trước những thủ đoạn tinh vi này, đại diện BIDV đã lên tiếng khẳng định các nguyên tắc giao tiếp qua email để khách hàng dễ dàng phân biệt thật giả. Ngân hàng nhấn mạnh rằng mọi thông báo, thông tin chính thức chỉ được gửi đi từ hệ thống email có chung một địa chỉ tên miền duy nhất là bidv.com.vn. Một đặc điểm nhận diện vô cùng quan trọng khác là email chính thống của ngân hàng tuyệt đối không bao giờ đính kèm các nút bấm hay đường link mang tính chất ép buộc khách hàng phải nhấn vào để thực hiện các bước xác minh.

Để tự bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cá nhân trên không gian mạng, người dùng cần hình thành thói quen kiểm tra chéo thông tin. Khi nhận được bất kỳ thư điện tử nào mang danh ngân hàng, việc đầu tiên là phải soi kỹ địa chỉ email của người gửi thay vì chỉ nhìn vào tên hiển thị, đồng thời đánh giá tính hợp lý của nội dung yêu cầu. Khách hàng tuyệt đối không nhấn vào bất kỳ đường link hay nút bấm nào trong các email có dấu hiệu đáng ngờ.

Trong trường hợp vô tình nhận được email nghi ngờ là mạo danh hoặc phát hiện các dấu hiệu lừa đảo liên quan đến tài khoản, người dân cần giữ bình tĩnh và ngừng mọi thao tác trên email đó. Cách xử lý an toàn nhất là nhanh chóng liên hệ trực tiếp với tổng đài hỗ trợ 24/7 của ngân hàng qua số đường dây nóng 1900 9247, hoặc tìm đến các chi nhánh và phòng giao dịch gần nhất trong giờ hành chính. Nếu nghi ngờ thông tin đã bị lộ lọt, nạn nhân cần trình báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ và có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc tẩu tán tài sản.