Thay đổi quan trọng khi chuyển khoản qua Vietcombank từ 15/5, người dùng cần nắm rõ

Theo Huỳnh Duy | 15-05-2026 - 19:27 PM | Tài chính - ngân hàng

Từ 15/5, người dùng ứng dụng VCB Digibank của Vietcombank sẽ thấy thay đổi đáng chú ý khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng giá trị lớn.

Theo thông báo từ Vietcombank, kể từ 0h00 ngày 15/5/2026, ngân hàng chính thức dừng tiện ích tự động tách lệnh chuyển tiền trên ứng dụng VCB Digibank đối với các giao dịch giá trị lớn.

Trước đây, hệ thống có thể tự động chia nhỏ giao dịch để khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7. Tuy nhiên, từ hôm nay, tính năng này không còn được áp dụng.

Điều này đồng nghĩa, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường thay vì đi qua hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7 như trước.

Từ 0h00 ngày 15/5/2026, Vietcombank sẽ chính thức dừng tiện ích tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng VCB Digibank. (Ảnh minh hoạ)

Vietcombank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch để tránh ảnh hưởng đến nhu cầu chuyển tiền. Trong trường hợp cần chuyển tiền nhanh với số tiền lớn, khách hàng có thể tự chia nhỏ giao dịch, với mỗi lần chuyển dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng dịch vụ Napas 24/7.

Không chỉ Vietcombank, thời gian qua nhiều ngân hàng như VPBank, Eximbank hay TPBank cũng đã thông báo dừng tính năng “tách lệnh tự động” đối với các giao dịch chuyển khoản giá trị lớn.

Các ngân hàng cho biết việc điều chỉnh được triển khai theo lộ trình tuân thủ Thông tư 40/2024/TT-NHNN. Trên thực tế, hệ thống chuyển khoản nhanh Napas 24/7 chỉ áp dụng cho các giao dịch dưới 500 triệu đồng/lần. Việc tự động chia nhỏ giao dịch trước đây là giải pháp kỹ thuật do một số ngân hàng chủ động bổ sung nhằm hỗ trợ khách hàng.

Ngoài thay đổi về kênh xử lý, các giao dịch giá trị lớn cũng có thể phát sinh thêm bước kiểm tra liên quan đến quản lý rủi ro. Theo quy định về phòng chống rửa tiền tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN, các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện cần theo dõi và báo cáo, do đó ngân hàng có thể thực hiện thêm khâu rà soát trong một số trường hợp bất thường. Các điều chỉnh này được triển khai trong bối cảnh ngành ngân hàng tăng cường kiểm soát an toàn giao dịch trực tuyến, hạn chế nguy cơ lừa đảo và gian lận tài chính.

Cuộc đua "hút" vốn giá rẻ: Từ CASA đến xây dựng hệ sinh thái tài chính

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều 15/5: Tiếp tục giảm, mất tới 1,5 triệu đồng/lượng

MB lần thứ ba liên tiếp được vinh danh "Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2026"

18:30 , 15/05/2026
Nam A Bank - Saigon Co.op: Hợp tác tài chính tiêu dùng toàn diện

15:30 , 15/05/2026
NHNN thực hiện bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị năm 2026

15:10 , 15/05/2026
Tin vui cho các ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước chính thức nới tỷ lệ LDR, Vietcombank, BIDV và VietinBank có thể cho vay thêm hàng chục nghìn tỷ đồng

15:07 , 15/05/2026

